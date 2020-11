Il Comune di Sona ha attivato un numero verde per la segnalazione della mancata raccolta di rifiuti nei giorni previsti da calendario.

Il numero è 800125850 ed è attivo h24. Durante l’orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16, risponderà un operatore oppure si attiverà una segreteria dove lasciare il messaggio e dettaglio della richiesta.

Fuori orario d’ufficio, nei prefestivi e festivi, sarà sempre attiva una segreteria dove lasciare il messaggio con una breve descrizione che verrà presa in carico la mattina lavorativa successiva.

Una volta elaborata la segnalazione del rifiuto conforme non raccolto per errore dell’operatore o per mancato passaggio nella via o presso l’abitazione, si provvederà alla raccolta, lo stesso giorno o il giorno successivo.

La forte, e comprensibile, richiesta è quella di servirsi di questo canale per le segnalazioni ed evitare di alimentare polemiche social, che certo non risolvono (mai) i problemi.