Sona. Assegnata ad Elia Soave la borsa di studio intitolata al Maestro Severino Ridolfi edizione 2024

“Vado a liberare tanti sogni dai cassetti!”. Con questa frase esce di scena Severino il protagonista assieme a Colombina della favola musicale andata in scena nella Sala del Consiglio del Comune di Sona, per l’assegnazione della Borsa di Studio dell’amministrazione comunale intitolata al maestro Severino Ridolfi.

Per questa edizione, il premio é stato assegnato ad Elia Soave, un percussionista del Corpo Bandistico di Sona, cittadino di Lugagnano, da pochi mesi diventato allievo del Conservatorio Musicale “Lucio Campiani” di Mantova.

Pergamena e assegno, sono stati consegnati dall’assessore alla cultura Paolo Bellotti, alla presenza del presidente del Corpo Bandistico Doriano Benedetti, del presidente del Coro Il mio paese Nadia Benato e di Vittorio Ridolfi, uno dei figli del maestro Severino.

Istituita nel 2001 dall’amministrazione comunale di Sona, la Borsa di Studio ha l’obiettivo di aiutare le giovani promesse musicali del nostro Comune, che trovano nella musica una forma di espressione per la loro creatività e che arrivano, in taluni casi, a farne una professione.

Lo spettacolo di domenica, scritto e interpretato da Giulia Gurzoni, nel ruolo di Colombina, con la partecipazione di Andrea Favari, nel ruolo di Severino, con il prezioso supporto musicale del Corpo Bandistico di Sona e della Tacabanda diretti dal maestro Fabrizio Olioso, ha fatto sognare gli adulti e i bambini che gremivano la sala, proiettandoli nell’atmosfera leggera e spensierata del mondo circense e coinvolgendoli in situazioni spesso assurde, ma per questo non meno divertenti ed esilaranti.

Un momento molto piacevole, per il quale si può affermare senza rischio di smentita che se tutto questo é stato possibile, una parte del merito é anche del maestro Severino.