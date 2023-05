Sona: Apre al pubblico l’antica chiesa di “San Salvar”, nel cimitero del capoluogo

Apre per la prima volta le porte al pubblico la Chiesa di San Salvatore presso il cimitero di Sona, in via Montespada, conosciuta dai sonesi come antica chiesa di “San Salvar”.

Ogni primo e ogni ultimo sabato del mese, due volontarie con profonda conoscenza storica e del territorio sono a disposizione dalle ore 10 alle ore 12.30 per guidare gli interessati alla conoscenza della storia, delle bellezze iconografiche e architettoniche della Chiesa di San Salvatore risalente al XIII secolo.

Un recente intervento di recupero ha riportato alla luce importanti brani di affreschi che ricoprono gran parte della parete sud e nord, tra cui una grande scena della Fuga in Egitto della Sacra Famiglia, con iscrizione datata 1320.

Entro la fine di quest’anno il Comune, grazie ai 320mila euro ottenuti dal Ministero alla Cultura, finalizzerà il recupero degli affreschi ed eseguire significativi interventi di riqualificazione della Chiesa di San Salvatore per il miglioramento antisismico, il consolidamento delle fondazioni, la realizzazione della pavimentazione interna, l’installazione di un sistema di allarme e di un sistema di monitoraggio microclimatico.

Informazioni e prenotazioni per gruppi che desiderano visitare la Chiesa di San Salvatore si possono ottenere presso la Biblioteca comunale di Sona chiamando lo 0456091287.