Sona: approvato il regolamento comunale per la gestione degli animali da compagnia

Migliorare la convivenza con gli animali da affezione, definendo i doveri che competono ai proprietari e detentori di animali da compagnia: questo lo scopo del regolamento che è stato presentato e approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale di Sona di martedì 14 settembre, dopo un lunghissimo percorso.

“Ci tengo a ringraziare Emanuela Perinon dell’ufficio tecnico e l’operatore di polizia locale Massimiliano Perazzani – spiega l’assessore Monia Cimichella – che hanno dato un importantissimo contributo a questo regolamento, oltre alle animaliste volontarie che si occupano dei gatti di colonia, senza nessun aiuto ed il più delle volte con scarsa gratitudine da parte dei cittadini”.

Tra gli aspetti regolamentati vi sono le condizioni igienico sanitarie e le dimensioni minime che i recinti – ma anche le voliere, i terrari, le vasche o qualunque altro spazio dedicato ad ospitare un animale – devono avere in base alla tipologia, alla taglia e al numero di animali custoditi. E’ prevista anche l’indicazione del numero massimo di 5 di cani e/o gatti che possono essere tenuti all’interno delle abitazioni. Da questo numero sono esclusi i cuccioli fino ai 60 giorni d’età.

Fatto il regolamento, ora l’Amministrazione ha dichiarato di volerlo comunicare con chiarezza alla comunità, a partire dai ragazzi della primaria e della secondaria per i quali è prevista la realizzazione di un piccolo manualetto per verrà consegnato nelle scuole per educarli alla corretta gestione di un animale da compagnia.