Sona: Aperti i termini della richiesta di contributi per finalità culturali, ricreative, sportive e di promozione sociale.

L’amministrazione comunale di Sona ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi, anche per l’anno 2023, alle associazioni e ai gruppi del territorio con finalità culturali, ricreative, sportive e di promozione sociale iscritte all’albo comunale delle libere forme associative.

L’obiettivo è sostenere l’attività delle realtà associative capaci di valorizzare in modo strutturato ed organizzato la cultura e la tradizione locale, l’immagine del Comune all’interno e all’esterno dei suoi confini, e di dare risposta ai bisogni sociali della Comunità.

L’associazione o il gruppo interessato, in possesso di codice fiscale e conto corrente bancario intestato, potrà presentare la domanda per accedere ai contributi sino a lunedì 25 settembre alle ore 12.30 compilando e trasmettendo l’apposito modulo reperibile sul sito del comune e a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o via posta ordinaria o all’indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net.

I criteri per la concessione dei contributi, prevedono l’attribuzione di 30/100 punti sulla base dell’analisi della realtà associativa, valutata sulla base della partecipazione agli incontri del Forum, della disponibilità a condividere attrezzature e materiali, del numero di iscritti; i restanti 70/100 punti sono assegnati in funzione alla qualità delle attività progettuali organizzate e documentate nel corso dell’anno.

Come spiega il sindaco Gianfranco Dalla Valentina: “Le associazioni di Sona ricoprono un ruolo insostituibile di sussidiarietà alle attività comunali su tematiche importanti di promozione sociale, culturale e sportiva. È quindi fondamentale che l’amministrazione dia il maggior supporto possibile ed esprima la massima vicinanza a queste realtà”.

L’assessore alle associazioni, Orietta Vicentini (nella foto di Mario Pachera) aggiunge: “Dobbiamo essere consapevoli della fortuna di avere, a Sona, un tessuto associativo importante e attivo. Il minimo che possiamo fare è supportarlo, per quanto ci è possibile, e gratificarlo partecipando alle numerose iniziative che mettono in campo per tutti noi”.

Rispetto alla quota di bilancio a disposizione del Forum delle Associazioni, il regolamento dello stesso prevede che 10mila euro di contributo siano destinati ad attività culturali, ricreative e di promozione sociale ed altri 4mila euro per attività ed iniziative sportive. Maggiori informazioni sono richiedibili all’Ufficio Cultura allo 045 6091208.