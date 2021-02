Sona: Ape car rovesciata in via Mascagni nella notte tra sabato e domenica

Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Un brutto episodio di vandalismo si è verificato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 a Sona, in via Mascagni: Qualcuno ha rovesciato un’Ape car che era parcheggiata in strada (nelle foto).

Secondo alcune segnalazioni, a rovesciare il mezzo sarebbero stati un gruppo di ragazzi in evidente stato di ubriachezza che nel corso della sera si erano fatti notare per schiamazzi nel parco di San Quirico.

I danni al mezzo sono lievi, fortunatamente. Ma resta il gesto vandalico ed anche il fatto che è stato compiuto dopo le 22, quindi durante l’orario del coprifuoco quando è vietato uscire di casa per le prescrizioni anti Covid.

Il Sindaco di Sona Mazzi invita chi avesse assistito a quanto accaduto a segnalarlo alla Polizia Locale.

Un fine settimana complicato sul nostro territorio, quindi, con il tentato furto nella canonica del capoluogo la sera di venerdì 19, l’esplosione in una casa a Lugagnano la sera di sabato 20 e questo atto vandalico sempre nella notte di sabato.