Oggi e domani Sona alle urne. Ecco come si vota (e attenzione alle preferenze di genere)

E’ quindi arrivato il giorno delle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Poiché il Comune di Sona conta 17.585 abitanti, il sistema di elezione del candidato sindaco segue le norme previste per i Comuni con un numero di residenti superiore a 15 mila.

Oggi domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15 gli aventi diritto al voto si troveranno davanti una scheda elettorale con i nomi dei quattro candidati sindaco. Accanto al nome di ogni candidato primo cittadino saranno presenti i simboli delle liste che lo appoggiano. Sopra, il facsimile della scheda che verrà consegnata al seggio.

Ma ecco come si vota:

si può fare una “X” sul nome del candidato sindaco per votare soltanto il candidato e non una delle liste o dei partiti a lui collegati;

si può votare tracciando una “X” sul simbolo della lista, e in questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco;

si può fare la “X” sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi;

è possibile anche il voto disgiunto: si può fare una “X’ sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di una lista che appoggia un candidato sindaco diverso.

La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i nomi dei candidati sindaco. In ciascuna colonna ci sono i simboli delle liste che sostengono quel candidato. Accanto al simbolo di ogni lista c’è uno spazio bianco: è qui che si esprimono le proprie preferenze per i candidati al consiglio comunale.

Quando si vota è possibile dare fino a un massimo di due preferenze, all’interno della stessa lista: si esprimono scrivendo di proprio pugno il cognome dei candidati (o il nome e cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Ecco cos’è la “doppia preferenza di genere” per le comunali. Se si scelgono due candidati dello stesso genere (due uomini o due donne) la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sulla parità di genere.

E’ eletto sindaco il primo candidato che ottiene il 50% più uno dei voti. Se al primo turno nessuno raggiunge questa soglia, i due candidati più votati vanno al ballottaggio, una sfida “secca” tra aspiranti sindaci, senza liste, e che riguarda solo la carica di sindaco.

Per la formazione del consiglio comunale si fa riferimento ai risultati del primo turno in base a quante preferenze sono state espresse dai singoli elettori per i partiti e i candidati consiglieri comunali.

Si vota per l’eventuale ballottaggio 14 giorni dopo il primo turno, dunque domenica 28 e lunedì 29 maggio. In questo periodo di tempo i candidati sindaco ancora in corsa possono stringere alleanze con le liste rimaste escluse.

Per votare è necessario essere in possesso della Tessera Elettorale. Chi non la trovasse o fosse in possesso di una Tessera già completata può rivolgersi all’Ufficio Elettorale di Sona, allo sportello Anagrafe al piano terra, che anche per questo motivo sarà aperto domenica e lunedì.

Qui sotto la videoguida del Baco con tutte le istruzioni per il voto.

