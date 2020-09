Sona al voto: Trionfo (annunciato) per Zaia alle regionali, nel referendum prevale nettamente il Sì

Domenica e lunedì Sona si è confrontata con la tornata elettorale probabilmente più anomala della sua storia.

Pesantemente condizionati dal Covid, anche gli elettori sonesi si sono, infatti, dovuti recare alle urne muniti di mascherine, igienizzandosi le mani prima di entrare in seggio, aspettando in code distanziate, organizzate dai sempre volonterosi Alpini del territorio, e utilizzando entrate ed uscite differenti. Immagini e procedure senza precedenti, che resteranno nella memoria collettiva.

I discreti risultati dell’affluenza, di cui parleremo più avanti nel dettaglio, dimostrano che quella di questo fine settimana è stata una prova di maturità e di senso civico per la nostra comunità, pur in presenza dei timori per la pandemia.

Ma veniamo ai risultati delle tre votazioni alle quali sono stati chiamati i cittadini di Sona.

Per quanto riguarda la scelta del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Regionale, per il quale l’affluenza a Sona è stata del 64,49% (nel 2015 era stata del 57,76%), come ampiamente previsto il voto ha visto anche nel nostro Comune la travolgente affermazione del Governatore uscente Luca Zaia, che – con 13 sezioni scrutinate su 14 – raggiunge la percentuale di consenso dell’81,57%, un risultato di dimensioni senza precedenti. Anche nel 2015 Zaia aveva vinto bene a Sona, ma con una percentuale “solo” del 37,34%.

Questi i risultati del voto per la scelta del Presidente della Regione (13 sezioni scrutinate su 14).

ANTONIO GUADAGNINI PER IL VENETO PRESIDENTE

ANTONIO GUADAGNINI 0,41% Tot. voti 34 VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA’

PATRIZIA BARTELLE 0,60% Tot. voti 50 MOVIMENTO 5 STELLE

ENRICO CAPPELLETTI 3,96% Tot. voti 328 ELEZIONI REGIONALI VENETO

LUCA ZAIA 81,57% Tot. voti 6.750 CONSULTAZIONE ELETTORALE REGIONALE

SIMONETTA RUBINATO 0,16% Tot. voti 13 DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE-ITALIA VIVA

DANIELA SBROLLINI 1,02% Tot. voti 84 VENETO LORENZONI IL PRESIDENTE

ARTURO LORENZONI 11,82% Tot. voti 978 SOLIDARIETA’ AMBIENTE LAVORO – RIFONDAZIONE PCI

PAOLO BENVEGNÙ 0,46% Tot. voti 38

Passando al voto di lista, con 13 sezioni scrutinate su 14, impressionante è il risultato della Lista Zaia Presidente che ottiene il 44,80% dei voti, mentre sempre nel campo della coalizione vincitrice la Lega arriva al 16,67%, Fratelli d’Italia al 14,77% e Forza Italia al 2,44%. Nel campo degli sconfitti, il Partito Democratico si ferma al 9,24%, il Movimento 5 Stelle al 2,93% e Italia Viva addirittura all’1,16%.

Interessante anche il risultato delle preferenze, che ha visto (con 13 sezioni scrutinate su 14) le due candidate del nostro Comune, Antonella Tortella per la Lista Zaia, ed Eleonora Urbani per la lista Veneta Autonomia, ottenere rispettivamente 358 preferenze e 42 preferenze. Tortella che al momento ha ottime possibilità di entrare in Consiglio Regionale.

Questi i risultati di lista e tutte le preferenze (con 13 sezioni scrutinate su 14).

PARTITO DEI VENETI 0,43% voti

30 1 LUCIO AMEDEO CHIAVEGATO 1 20,00% 2 ERIKA LONGO 0 0,00% 3 ALVIANO MAZZI 3 60,00% 4 MILENA MAISTRI 0 0,00% 5 FRANCESCO FALEZZA 0 0,00% 6 VALERIA GECCHELE 0 0,00% 7 LUIGI BOLDO 1 20,00% 8 ELENA SOFFIATI 0 0,00% 9 DIEGO LOVATO 0 0,00%

VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA’ 0,37% voti

26 1 MICHELE BOATO 0 0,00% 2 PATRIZIA BARTELLE 4 100,00% 3 GIANCARLO GAZZOLA 0 0,00% 4 FEDORA ROVER 0 0,00%

MOVIMENTO 5 STELLE 2,93% voti

204 1 MANUEL BRUSCO 12 41,38% 2 GLORIA TESTONI 8 27,59% 3 STEFANO PEDROLLO 5 17,24% 4 KATIA BANNÒ 0 0,00% 5 FABIO DONATELLI 1 3,45% 6 VIKTORIA VLASOVSKAIA 0 0,00% 7 ANDREA POMPELE 2 6,90% 8 CINZIA CRISTANTE 0 0,00% 9 ANTONIO GALLO 1 3,45%

LEGA – LIGA VENETA -SALVINI 16,67% voti

1.160 1 MARCO ANDREOLI 36 15,65% 2 ELISA DE BERTI 53 23,04% 3 ENRICO CORSI 29 12,61% 4 ANNA GRASSI 26 11,30% 5 LUCA ZANOTTO 39 16,96% 6 RAIKA MARCAZZAN detta RAIKA 3 1,30% 7 GIANFRANCO GUGOLE 24 10,43% 8 MIRJANA STAMPFER in BOCCALI detta MIRIAM 10 4,35% 9 ALBERTO TODESCHINI detto TODE 10 4,35%

LISTA VENETA – AUTONOMIA L.V.R. 3,16% voti

220 1 CRISTIANO SCATOLIN 38 23,90% 2 MARIA ROSA CEREGHINI 0 0,00% 3 FRANCESCO BURRI 21 13,21% 4 GIOVANNA NEGRO 3 1,89% 5 ANDREA CROCE 17 10,69% 6 MARCELLA PARISE 0 0,00% 7 TOMAS PICCININI 33 20,75% 8 ELEONORA URBANI 42 26,42% 9 ROSARIO RUSSO 5 3,14%

ZAIA PRESIDENTE 44,80% voti

3.117 1 MIRKO BERTOLDO 9 1,30% 2 ELENA GUADAGNINI 18 2,61% 3 LORENZO MARCHETTO 3 0,43% 4 EDI MARIA NERI 4 0,58% 5 FILIPPO RANDO 48 6,96% 6 ALESSANDRA SPONDA 12 1,74% 7 FILIPPO RIGO 101 14,64% 8 ANTONELLA TORTELLA 358 51,88% 9 STEFANO VALDEGAMBERI 137 19,86%

GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA 14,77% voti

1.028 1 STEFANO CASALI 182 27,62% 2 PAOLA CONTI 11 1,67% 3 MASSIMO GIORGETTI 74 11,23% 4 SERENA CUBICO 9 1,37% 5 MASSIMO MARIOTTI 88 13,35% 6 MADDALENA MORGANTE 68 10,32% 7 DANIELE POLATO 125 18,97% 8 MARIA CRISTINA SANDRIN 71 10,77% 9 CLAUDIO VALENTE 31 4,70%

FORZA ITALIA BERLUSCONI – AUTONOMIA PER IL VENETO 2,44% voti

170 1 CLAUDIO MELOTTI 5 6,17% 2 ANNA LESO 11 13,58% 3 FAUSTO SACHETTO 8 9,88% 4 DANIELA CONTRI 0 0,00% 5 FEDERICO PASETTO 4 4,94% 6 MARIA MALEVITI 0 0,00% 7 VALENTINO ROSSIGNOLI 6 7,41% 8 STEFANIA RIDOLFI 22 27,16% 9 ALBERTO BOZZA 25 30,86%

VENETO- SIMONETTA RUBINATO PER LE AUTONOMIE 0,14% voti

10 1 SIMONETTA RUBINATO 2 100,00% 2 ALBERTO NALE 0 0,00% 3 MARIABERNARDETTA VOLPATO 0 0,00% 4 PAOLO TERTULLI 0 0,00% 5 ANGELICA KORICA 0 0,00%

DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE- ITALIA VIVA 1,16% voti

81 1 ORIETTA SALEMI 27 40,30% 2 WALTER AMBROSI 4 5,97% 3 FEDERICA FRANCESCHETTI 0 0,00% 4 ARTURO CIOFFI 0 0,00% 5 ANNA TIZIANA QUINTINO 2 2,99% 6 GIOVANNI PERETTI 24 35,82% 7 GIUDITTA RIGHETTI 7 10,45% 8 UMBERTO TOFFALINI 3 4,48% 9 BARBARA TODESCO 0 0,00%

SANCA AUTONOMIA – LORENZONI PRESIDENTE 0,14% voti

10 1 ANDREA CORDIOLI 1 33,33% 2 IRENE PICCOLI 1 33,33% 3 MATTIA ZEBA 0 0,00% 4 VANNA DE GRANDIS 0 0,00% 5 GIOVANNI MASARÀ 1 33,33% 6 SILVIA NEGRETTO 0 0,00% 7 DIEGO CAVALLARO 0 0,00% 8 ANTONELLA MUZZOLON 0 0,00% 9 GIOVANNI SOLDÀ 0 0,00%

IL VENETO CHE VOGLIAMO- LORENZONI PRESIDENTE 1,12% voti

78 1 FRANCESCA BRAGAJA 2 4,00% 2 RICCARDO ANOARDO 1 2,00% 3 JESSICA VERONICA CUGINI 10 20,00% 4 MICHELE BERTUCCO 33 66,00% 5 BARBARA MARIANNA GELMETTI 2 4,00% 6 VASCO CARRADORE 0 0,00% 7 DONATELLA RAMORINO 0 0,00% 8 CARLO PIAZZA 1 2,00% 9 LAURA TARANTINO 1 2,00%

EUROPA VERDE – LORENZONI PRESIDENTE 1,34% voti

93 1 CRISTINA GUARDA 17 48,57% 2 ERMANNO BUTTI 1 2,86% 3 ANNA MAGAROTTO 0 0,00% 4 SOUROU PIESSOU detto JEAN PIERRE 11 31,43% 5 ADRIANA GIGLIOLI 2 5,71% 6 SEBASTIANO BERTINI 3 8,57% 7 FRANCESCA SARRIA 1 2,86% 8 FAUSTO TOSATO 0 0,00% 9 GIADA BERTOLINI 0 0,00%

PARTITO DEMOCRATICO – LORENZONI PRESIDENTE 9,24% voti

643 1 ANNA MARIA BIGON 88 33,21% 2 GIANDOMENICO ALLEGRI 109 41,13% 3 CHIARA CHIAPPA 5 1,89% 4 LUIGI CADURA 17 6,42% 5 LAURA CRISTANI 0 0,00% 6 ALBERTO MANCINI 0 0,00% 7 ELISA LA PAGLIA 38 14,34% 8 ENZO AGOSTINO RIGHETTI 7 2,64% 9 ALESSIA ROSSIGNOLI 1 0,38%

+ VENETO IN EUROPA VOLT – LORENZONI PRESIDENTE 0,86% voti

60 1 GIORGIO PASETTO 11 55,00% 2 LUISA MARIA NASTASE 0 0,00% 3 DAVIDE ZURLO 1 5,00% 4 BARBARA SORGATO 1 5,00% 5 STEFANO SARTORI 0 0,00% 6 SILVIA MARCEGLIA 4 20,00% 7 FRANCESCO FASOLI 1 5,00% 8 ANNA LISA NALIN 2 10,00% 9 DAVIDE CREMONI 0 0,00%

SOLIDERIETA’ AMBIENTE LAVORO – RIFONDAZIONE PCI 0,40% voti

28 1 RENATO PERETTI 1 33,33% 2 ANGELA MANGANOTTI detta CATIA 1 33,33% 3 PIETRO AGNELLI 0 0,00% 4 ELISABETTA MURARO detta BETTY 0 0,00% 5 GAETANO CIRONE 0 0,00% 6 NENSI NARKAJ 1 33,33% 7 SERGIO FLORIDIA detto FLÒ 0 0,00% 8 CHIARA ZONZINI 0 0,00% 9 GIACOMO SALBEGO detto JACK 0 0,00%

Passando al voto per il referendum costituzionale, per il quale l’affluenza a Sona è stata del 67,23%, a prevalere decisamente – con 14 sezioni scrutinate su 14 quindi con un dato definitivo – il quesito sulla riduzione dei parlamentari è stato il Sì, con una percentuale del 61,33% corrispondenti a 5.472 voti. Una percentuale più bassa del voto nazionale, che ha visto il Sì raggiungere il 69,5%. Il No a Sona si è fermato al 38,67%, per 3.450 voti.

Il terzo voto, quello per le elezioni suppletive al Senato, finalizzato a sostituire a Palazzo Madama il posto vacante del veronese Stefano Bertacco che lo scorso giugno è purtroppo venuto a mancare (un voto che ha spiazzato tanti elettori quando si sono trovati la scheda in mano in quanto non sapevano di questa votazione), a prevalere – con 14 sezioni scrutinate su 14 quindi con un dato definitivo – è stato Luca De Carlo di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con la percentuale del 69,65%.

Al secondo posto si è piazzato Matteo Melotti del Partito Democratico con il 20,39% e al terzo Emanuele Sterzi del Movimento 5 Stelle con il 9,96%. L’affluenza al voto in questo caso è stata del 67,79%.

Articolo in aggiornamento – ore 00.15.