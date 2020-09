Sona al voto: alle 23 l’affluenza ai seggi per il voto regionale è del 48,37%. Oggi urne aperte fino alle 15

Si stanno svolgendo regolarmente le operazioni di voto nel Comune di Sona per la scelta del nuovo Presidente della Regione e il nuovo Consiglio, la modifica costituzionale e l’elezione suppletiva per il Senato.

Le urne si sono aperte ieri alle 7 e e sono rimaste aperte fino alle 23. Questa mattina si sono aperte regolarmente alle 7 e lo resteranno fino alle 15. Oltre a un documento di riconoscimento e alla tessera elettorale per poter accedere al seggio è necessario essere muniti di mascherina.

Alle ore 23 di ieri l’affluenza ai seggi dei sonesi è del 48,37% per il voto regionale, del 50,41% per il voto della riforma costituzionale e del 51,24% per il voto del senato.

Nella foto un seggio a San Giorgio in Salici (Foto Michele Sandri).