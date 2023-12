Sona al buio: Un guasto in via Roma causa il blackout in gran parte del capoluogo. Problema ora risolto

Attorno alle 17.15 di oggi sabato 23 dicembre un’ampia porzione del capoluogo di Sona – il centro e l’area nella direzione del Bosco – è piombato nel buio più assoluto. Il disservizio è stato causato, sembra, da un danno verificatosi in via Roma. Si è creata una situazione di blackout quasi assoluto dell’illuminazione pubblica e della fornitura di corrente elettrica nelle abitazioni.

Il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e l’assessore alle manutenzioni Maurizio Moletta hanno seguito la situazione da vicino per capire come risolvere nel minor tempo possibile il problema. La polizia locale ha subito iniziato a muoversi sul territorio – dove regnava il buio tranne dove vi era la presenza di luci di emergenza – per controllare che non si creassero situazioni di pericolo. Attorno alle ore 18.40 il problema è stato risolto e tutto il capoluogo ha ritrovato la corrente elettrica e l’illuminazione, sia nelle abitazioni che lungo le strade. Nella foto piazza Roma durante il blackout.