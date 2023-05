Sona al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco tra Busatta e Dalla Valentina: Ecco come si vota

Poiché nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in occasione del voto dello scorso 14 e 15 maggio, il turno di ballottaggio si tiene oggi domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Al turno di ballottaggio, che vede il confronto tra i candidati sindaco Corrado Busatta e Gianfranco Dalla Valentina, possono votare gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali e ammessi a votare domenica 14 e lunedì 15 maggio. Coloro che hanno acquisito la maggiore età dopo il primo turno (cioè tra l’15 maggio e il 29 maggio) non possono comunque essere ammessi al voto.

Gli elettori devono votare nella sezione elettorale che è indicata sulla tessera elettorale; per votare l’elettore deve presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale. È possibile recarsi al voto anche con la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica.

Nel caso in cui la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale presso l’Ufficio Elettorale comunale.

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso il cui l’elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Analogamente, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due candidati sindaco e non anche sulle liste (scelta già effettuata, appunto, al primo turno). La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.

Qui sotto, il manifesto dell’avviso che indice il ballottaggio, con i due candidati e le rispettive liste.

