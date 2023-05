Sona al ballottaggio. Alle 23 l’affluenza è del 35,78%, al primo turno era stata del 44,76%

Una domenica totalmente estiva alle urne oggi per i sonesi, che già dalle ore 7 si sono recati nei quindici seggi allestiti a Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici.

In attesa dell’esito del ballottaggio, i dati ufficiali per ora sono quelli dell’affluenza. Alle ore 12 è stata del 12,25%, in occasione del primo turno era stata del 13,89%, e alle ore 19 è stata del 26,80%, quindici giorni fa era stata del 36,64%.

Alle ore 23, alla chiusura per oggi dei seggi, l’affluenza è stata del 35,78% (5.081 votanti), in netto calo rispetto al primo turno di quindici giorni fa quando era stata del 44,76%. In occasione del ballottaggio del 2013 l’affluenza alla chiusura dei seggi la domenica era stata del 35,84%, quindi praticamente identica.

Ora i seggi riaprono domani lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15, e quindi si passerà subito allo spoglio che determinerà il nuovo sindaco di Sona tra Corrado Busatta e Gianfranco Dalla Valentina.

Nella foto di Silvia Bergamin il seggio 7 presso le scuole elementari di Lugagnano.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.