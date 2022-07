Sona aderisce al Comprensorio Ortofrutticolo Adige-Baldo-Garda: l’obiettivo è sostenere iniziative per l’agricoltura

Il Comune di Sona ha deliberato l’adesione al progetto intercomunale “Comprensorio Ortofrutticolo Adige-Baldo-Garda” presentato dalla Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina. L’obiettivo è quello di incoraggiare, promuovere e sostenere iniziative di valore economico, sociale, scientifico e culturale a favore di enti, imprese e persone operanti nel settore agricoltura.

Il progetto è l’esito di numerosi incontri ai quali hanno partecipato il Comune di Sona e i limitrofi Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Castelnuovo Del Garda, Villafranca, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Sommacampagna e Verona, e scaturisce dalla consapevolezza dell’importanza di unire le forze per raggiungere obiettivi comuni.

L’assessore alle politiche agricole Elena Catalano afferma: “Il risultato della sinergia e della massa critica raggiunta si sono rivelati strumenti funzionali a reperire risorse significative e a progettare iniziative in grado di varcare i confini territoriali, a beneficio delle singole attività e dei singoli Comuni che individualmente non riuscirebbero a godere delle medesime opportunità”.

La compartecipazione prevede infatti un contributo pari a 2.500 euro per ciascun Comune, sulla base di un budget complessivo di 30.000 euro proposto dalla Fondazione per consentire l’attuazione delle attività che andranno a beneficio di tutte le aziende dei Comuni aderenti al progetto.

Tra le attività che il Comprensorio Ortofrutticolo Adige-Baldo-Garda si prefigge di realizzare, sulla base del confronto scaturito con amministrazioni e associazioni di categoria, ci sono un servizio di assistenza fitosanitaria sullo sviluppo delle principali avversità, un servizio di assistenza agronomica rivolto ai Comuni per gestire al meglio i rapporti con il mondo agricolo e la cittadinanza, l’assetto ed utilizzazione del territorio.

Centrale sarà la gestione coordinata dell’agroambiente che abbraccia ovviamente anche la promozione e valorizzazione comune dei prodotti, come ad esempio la pesca di Verona IGP. In previsione, anche la realizzazione di corsi professionali, lo studio di varietà innovative e la possibilità di creare un fondo mutualistico tra imprenditori ai fini di soccorrersi vicendevolmente in caso di necessità.

“Aggregare – prosegue Catalano – è fondamentale per raggiungere armonia nel recupero e tutela delle risorse naturali ed ambientali e nel contempo per far crescere un’agricoltura locale che ha sofferto condizioni climatiche avverse, situazioni geopolitiche negative e l’aggressione di numerosi parassiti”. E conclude: “Un prezioso ringraziamento ai colleghi consiglieri Maurizio Moletta e Orietta Vicentini, rispettivamente presidente e componente della Commissione Mista Agricoltura, che mi hanno affiancata nel processo di costruzione e approvazione del progetto citato a favore delle aziende agricole”.