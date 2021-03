Sona aderisce a “L’Ora della Terra 2021”. Sabato si spegne l’illuminazione della fontana in Piazza della Vittoria.

Ascolta questo articolo

Il Comune di Sona aderisce il 27 marzo a “Earth Hour 2021” ovvero a “L’Ora della Terra“, iniziativa internazionale del WWF, che coinvolge istituzioni, comunità e cittadini, invitandoli a compiere un gesto semplice ma significativo: dalle 20,30 alle 21,30 si chiede di spegnere le luci, con l’obiettivo di dimostrare un impegno concreto nei confronti dell’ambiente.

I cambiamenti climatici sono a tutti evidenti e serve agire concretamente e velocemente se vogliamo salvare il pianeta. “L’Ora della Terra” è un inno collettivo alla bellezza fragile della Terra, un gesto simbolico per trasmettere un messaggio importante: le buone pratiche ecologiche possono salvare il pianeta. Fare la raccolta differenziata, spegnere la luce quando non è necessario tenerla accesa, evitare di sprecare l’acqua del rubinetto, acquistare ed usare meno prodotti di plastica sono solo alcuni dei comportamenti ecosostenibili che ognuno dovrebbe adottare in ambito domestico quotidianamente.

L’Amministrazione Comunale di Sona ha voluto dare il suo contributo a questa importante iniziativa attraverso un gesto simbolico di spegnimento dell’illuminazione della fontana sita in Piazza della Vittoria a Sona (nella foto di Mario Pachera). Sarà un modo per mandare un messaggio chiaro a tutta la comunità sonese, invitando al contempo tutti i cittadini a partecipare in maniera attiva a questa iniziativa legata alla sostenibilità ambientale con il semplice gesto dello spegnimento delle luci per un’ora.

“Anche il Comune di Sona ha aderito – spiega l’assessore all’Ecologia Merzi – perché riteniamo fondamentale tenere alta l’attenzione sull’ambiente, anche attraverso dei piccoli ma significativi segnali. Occorre fare qualcosa di concreto, che sia di insegnamento soprattutto per le nuove generazioni, gli adulti del futuro. Dobbiamo incrementare la cultura dell’uso di energia rinnovabile in sostituzione di quella minerale, a livello mondiale, ma si può partire dal basso, da noi stessi”.

“Questa iniziativa – prosegue Merzi – capita in un momento storico in cui l’Italia è stata condannata dall’Unione Europea per la violazione della direttiva sulla qualità dell’aria, per superamento delle soglie di PM10, e che ci vedrà impegnati a breve, con azioni concrete, nel limitare le emissioni, ma anche incentivando l’uso di una mobilità sostenibile attraverso la concessione di contributi, come quelli erogati dal Comune di Sona ad inizio anno per l’acquisto di auto e bici ibride e/o elettriche. Tutto questo è importante per noi adesso, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli”.

“Earth Hour” prevede che in tutta Italia molte luci di monumenti, piazze, insegne di aziende e attività commerciali si spengano. Per esempio, Verona parteciperà all’iniziativa con l’Arena, a Villafranca si spegnerà il Castello scaligero, a Sommacampagna Piazza della Repubblica, a Garda la Torre dell’Orologio e la Piazza del Municipio, a Malcesine il Castello Scaligero e il Municipio, a Valeggio il Ponte Visconteo o il Castello Scaligero.