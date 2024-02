Sona: A marzo al via la rassegna “Incontri con gli autori”, da Santarelli a Bussola

Tra il primo di marzo e il 7 maggio, il Comune di Sona ha organizzato la rassegna “Incontri con gli autori”. Le serate in programma sono cinque, e il luogo dove sono ospitate è la sala del consiglio.

Venerdì primo marzo, in occasione della prima serata, viene affrontato un tema estremamente attuale: il livello di sicurezza personale e collettiva nella società della trasformazione digitale, dove ogni azione viene tracciata dall’utilizzo che facciamo dei dispositivi elettronici, dagli smartphone ai frigoriferi smart, dalle fidelity card ai social network, solo per citare qualche esempio. A parlarne a Sona, attraverso la presentazione del suo ultimo libro “Sorvegliati e contenti”, sarà Marco Santarelli, docente di sicurezza delle informazioni e intelligence ed esperto in analisi investigative per enti governativi. Con lui Enzo Argante, responsability editor di Forbes.

La rassegna proseguirà il 14 marzo con Gherardo Colombo, ex magistrato impegnato nella diffusione della cultura della legalità. Partendo dal suo libro “Anticostituzione”, si analizzerà come abbiamo riscritto, in peggio, i principi della nostra società.

Il 9 aprile serata dedicata al gioco del calcio con il libro “In pullman con Maradona” scritto da Tomelleri. Il 23 aprile l’appuntamento è con Mariangela Tarì, scrittrice tarantina che vive a Verona, che presenterà il suo ultimo libro “Terra madre” e il libro del suo esordio “Il Precipizio dell’Amore”, entrambi i volumi hanno conquistato i lettori per l’intensità con la quale ha descritto come ha affrontato e superato il periodo più buio della sua vita, quando ha scoperto che il secondogenito Bruno aveva un cancro al cervello.

L’ultima data della rassegna, il 7 maggio, porta a Sona lo scrittore e fumettista veronese Matteo Bussola (nella foto sopra) con il nuovo romanzo “Un buon posto in cui fermarsi” ed il manga d’autore “Zeroventi”.

Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 20.30 nella sala del Consiglio in piazza Roma a Sona.