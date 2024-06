Sona: A breve al va i lavori per la messa in sicurezza e valorizzazione di Corte Fedrigo

Il Comune di Sona ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione del palazzo storico sito in Corte Fedrigo, di proprietà comunale, per un importo complessivo pari a 1.726.000 euro, dei quali 1.166.486,89 euro finanziati con la Missione 5 del PNRR.

L’immobile di antica origine rurale, che delimita il parco della Villa Trevisani-Calderari-Romani, ha un vincolo monumentale e grazie ai finanziamenti PNRR destinati alla “Rigenerazione Urbana” verrà valorizzato e destinato ad uffici e spazi collettivi per la cittadinanza, un intervento molto importante, che riqualificherà l’intero Capoluogo.

Come spiega il sindaco, Gianfranco Dalla Valentina: “Il fabbricato si trova, in posizione centrale rispetto ad una serie di spazi pubblici fondamentali: la Piazza, la Scuola dell’infanzia, il Municipio, la Biblioteca. Recuperandolo, verrà così a completarsi ed arricchirsi questo insieme di luoghi urbani che identificano il cuore vitale del nostro paese. La riqualificazione va perciò ben oltre la realizzazione di alcuni uffici a servizio della collettività, poiché la ristrutturazione di questo antico palazzo restituisce ai cittadini anche piazze e cortili aperti e collegati tra loro, da vivere anche oltre agli orari d’ufficio. Desideriamo, attraverso questo intervento, dar nuova vita al centro di Sona”.

La progettazione è stata condotta in continuità e con la supervisione della Soprintendenza di Verona, che ha rilasciato i pareri necessari dopo le opportune verifiche geologiche e archeologiche e i lavori prevedono il completo svuotamento dell’edificio ed il rifacimento di tutti i solai, mentre la copertura verrà rifatta utilizzando, per quanto possibile, i materiali attuali.

La riqualificazione comprende la dotazione di una impiantistica a basso consumo energetico, con l’impiego di pompe di calore, ventilazione meccanica controllata e di un impianto fotovoltaico da inserire nella copertura dell’edificio adiacente.

La progettazione, nonché la realizzazione dei lavori, verrà inoltre condotta in attuazione del protocollo CasaClima R (Riqualificazione), nell’ottica di realizzare un’opera funzionale sia alla conservazione architettonica del bene, che alla sostenibilità dell’intervento stesso, con risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’impresa ha 30 giorni per iniziare i lavori, che perciò prendono il via nel mese di giugno ed entro il mese di settembre dovrà aver realizzato il 30% dei lavori previsti che dureranno, complessivamente, al massimo 15 mesi.