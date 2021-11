Sommacampagna: zucca mantovana, tartufi della Lessinia e funghi domenica al Mercato della terra di Slow Food

Il Mercato della Terra di Sommacampagna, organizzato da Condotta Slow Food Garda Veronese ed amministrazione comunale, torna puntuale domenica prossima 7 novembre dalle 9 alle 13 in piazza della Repubblica.

In piena stagione autunnale è confermato il ritorno della zucca mantovana bio in tutte le sue forme (anche fritta a forma di chips!) dell’azienda Rosa Zeli, ma non solo. Domenica saranno presenti come novità anche i tartufi della Lessinia di Alessio Bertani ed i funghi nelle varie specie (Pleurotus, Shiitake, Champignon, Pioppini, Carboncello) coltivati in serra dall’azienda agricola Daniela Castagna.

Sempre in piazza Repubblica, in presenza del sindaco e assessori del Comune, verranno alzati i calici (con lo spumante della cantina Villa Medici) in onore di Mirko Zenatti, titolare del Forno F.lli Zenatti, dello chef Andrea Mantovanelli (entrambi di Sommacampagna), e del commis Nick Ma, che hanno portato l’Italia sul podio (medaglia di bronzo) all’8° “Mondial du Pain” e vinto il premio speciale per la miglior viennoiserie del mondo.

Un importante successo che porta Sommacampagna sempre più agli onori delle cronache gastronomiche!

Ricordiamo che tutte questa novità vanno a completare la già ampia offerta di produttori presenti da tempo che è visionabile in anteprima sul sito dedicato.