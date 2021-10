Sommacampagna: zucca mantovana, spirulina e kombucha tra le novità al Mercato della terra di Slow Food di domenica

Il Mercato della terra di Sommacampagna, organizzato da Condotta Slow Food Garda Veronese ed Amministrazione comunale, non smette di sorprendere ed anche nell’edizione di domenica prossima 3 ottobre dalle 9 alle 13 in piazza della Repubblica, lei novità sono tante.

La stagione autunnale che si è appena aperta sicuramente crea la giusta attesa per il ritorno della zucca mantovana bio in tutte le sue forme (anche fritta a forma di chips!). Domenica sarà presente anche la Spirulina, la famosa alga sempre più coltivata nel nostro territorio. Lo troverete in capsule, compresse, scaglie, polvere e crackerini

Farà la sua apparizione anche la kombucha, Bevanda a base di tè zuccherato fermentato con una particolare coltura di lieviti e batteri. Sarà disponibile ai gusti menta, zenzero e limone, melograno, fragola lime, ibisco. Farà parte dei nuovi espositori anche il vino bio Bardolino, Chiaretto e Garganega anche in versione passito dolce, il sidro di mele antiche, con luppolo e agrumi e sidro di mele spumantizzato.

A completare l’ampliamento dell’offerta sarà presente anche un nuovo produttore di farine bio di grano tenero, grano duro, farro, orzo, segale, avena, grano saraceno, mais Cinquantino, mais Biancoperla (presidio Slow Food).

Tutto questa novità vanno a completare la già ampia offerta di produttori di cui abbiamo avuto occasione di parlare in un precedente articolo e che sono visionabili in anteprima sul sito dedicato.