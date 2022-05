Sommacampagna. Villa Venier sabato ospita il convegno dei Comuni amici delle api: “Api, mieli, territori e cambiamenti climatici”

I “Comuni Amici delle Api” della provincia di Verona hanno organizzato, in collaborazione con le associazioni di apicoltura e il biodistretto della Valpolicella, il convegno “Api, Mieli, Territori e cambiamenti climatici”, che si tiene sabato 28 maggio dalle ore 9 nella splendida Villa Venier, in via Bassa 14 a Sommacampagna.

Ad aprire il convegno, alle 9.15, l’intervento “Mieli e Territori compagni di mutamenti” a cura Alessandra Giovannini, docente dell’albo nazionale esperti in analisi sensoriale del miele e vicepresidente AMI donne dei mieli. Seguirà, alle 10, il dott. Antonio Nanetti, ricercatore presso il CREA-AA (Centro Ricerca Agricoltura di Bologna) sul tema “L’impatto dei cambiamenti climatici sulle api”.

La partecipazione al convegno è gratuita ma limitata a 70 posti con iscrizione obbligatoria a questo link, presente nella sezione news sul sito del Comune di Sommacampagna. Sarà possibile seguire il convegno anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Sommacampagna.

Al termine del convegno, dalle ore 11, è previsto l’AperiHoney con una degustazione guidata da Daniela Begnini, apicoltrice anch’essa iscritta all’albo nazionale esperti in analisi sensoriale del miele e consigliera provinciale ARAV donne dei mieli

La partecipazione all’AperiHoney è limitata a 30 persone ed il costo del biglietto è pari a 15 euro/persona per chi è già socio del Biodistretto della Valpolicella e Dintorni; chi non lo fosse, può tesserarsi in loco per l’anno 2022 e aderire alla degustazione ad un costo pari a 25 euro/persona. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info.biodistrettovalpolicella@gmail.com.

Recentemente abbiamo raccontato una bella che riguarda proprio le api sul nostro territorio, che se vi siete persi vale la pena leggere.