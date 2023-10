Sommacampagna: Venerdì con il Comitato Genitori una serata per capire come i social ci influenzano

Il Comitato Genitori dell’ICS Don Milani di Sommacampagna, ha organizzato un interessante incontro con il professor Fabrizio Palaferri, direttore Kids Factory dell’Antoniano di Bologna. Tema e titolo dell’incontro è “Come i social influenzano le nostre scelte”.

L’evento si tiene venerdì 6 ottobre alle 20.30 nell’aula magna delle scuole medie in via Campagnol 9. Si parlerà di come immagini e parole che scorrono sui canali social possano arrivare a farci credere cose che in realtà non sono come vengono descritte.

Nel corso dell’incontro con il professor Fabrizio Palaferri si cercheranno stimoli allo sviluppo di una distanza critica dalla visione e a come porsi le domande giuste per comprenderne il significato. Tema molto attuale in un momento storico in cui internet e social influenzano le scelte nostre e dei nostri figli come non mai.

La partecipazione all’evento è gratuita ed il Comitato Genitori di Sommacampagna consiglia di confermare la presenza cliccando qui.