Sommacampagna: Un convegno sulle politiche locali del cibo per festeggiare i 5 anni del Mercato della Terra

Un sodalizio che si appresta a festeggiare il quinto anno, quello tra il Comune di Sommacampagna e il Mercato della Terra Slow Food, che ogni prima domenica del mese viene scelto da un gran numero di residenti, veronesi e turisti per la propria spesa.

Il quinto anniversario viene celebrato lunedì 2 ottobre alle ore 20.45 nella Sala degli Affreschi del Municipio a Sommacampagna, con il convegno “Le politiche locali del cibo: dalle buone pratiche contro lo spreco alimentare al valore dei Mercati della Terra Slow Food”.

Ai saluti del sindaco del Comune di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso seguirà l’intervento, tra i relatori, dell’onorevole Maria Chiara Gadda (nella foto), vicepresidente della commissione agricoltura della Camera dei deputati e promotrice della legge 166/2016, conosciuta come “legge antispreco”.

Seguiranno i contributi di Raoul Tiraboschi, vicepresidente di Slow Food Italia, del vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico Allegri, di Flavio Marchesini, presidente di Slow Food Verona Ovest e coordinatore mercati della Terra Slow Food di Sommacampagna e San Floriano, di Elisa Ferrarini dell’enoteca della Valpolicella di Fumane e di Lara Cordioli dell’azienda agricola Pollo Ruspante di Sona. A moderare il convegno, la giornalista e scrittrice Monica Sommacampagna. Al termine, è previsto un brindisi con il Custoza DOP di Villa Medici.

Il progetto di Slow Food Verona Ovest, realizzato in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha avuto un grande successo in questi anni, sia per gli oltre 40 piccoli produttori coinvolti secondo le stagionalità, sia per l’affluenza di pubblico, come evidenzia il vicesindaco del Comune di Sommacampagna, Giandomenico Allegri: “Siamo molto felici ed orgogliosi di festeggiare questo Mercato Slow Food, il primo realizzato in Veneto, che ha per protagonisti, ogni mese, oltre 40 piccoli produttori selezionati, attenti alla salvaguardia della biodiversità e alla sostenibilità. La soddisfazione è grande per aver saputo consolidare e rinnovare questa iniziativa, senza mai rinunciare a varietà, qualità e stagionalità dei prodotti”.

Il giorno prima del convegno, domenica primo ottobre, come ogni prima domenica del mese, il Mercato della Terra si svolgerà dalle 9 alle 13 nella piazza alberata del centro storico di Sommacampagna e accoglierà anche una delegazione di soci Slow Food da Riviera del Brenta.

Fra i prodotti legati alla stagione autunnale che arricchiranno i banchi di oltre 30 piccoli produttori, ci sarà la zucca fritta a forma di chips dell’azienda mantovana bio Corte Lidia. Tornano i formaggi di latte crudo di vacca, tra cui quelli delle aziende Andrea Bezzi e Giacopuzzi. E l’offerta si arricchisce con il formaggio Tombea prodotto dalle vacche di razza Bruna dell’azienda agricola Il Fienile, che prende il nome dai caratteristici fienili con il tetto in paglia presenti nel territorio montano del Comune di Magasa.