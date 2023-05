Sommacampagna, torna dal 23 maggio la rassegna per viaggiare leggendo

Tornano, nel giardino di Palazzo Terzi a Sommacampagna, quattro incontri con altrettanti autori di libri di viaggio, organizzati dal Comitato Biblioteca di Sommacampagna in collaborazione con la libreria Gulliver di Verona.

Il primo appuntamento estivo per “Il giardino dei viaggi” è previsto martedì 23 maggio con Lorenzo Franchini e il suo libro “Le infinite strade della vespa. Piccole ruote per andare lontano”. Un elogio della Vespa, non solo come icona di stile esposta nei più importanti musei internazionali, ma soprattutto come mezzo dalla personalità spiccata per viaggiare sulle strade del mondo sia in senso letterale che attraverso le pagine di tanti autori che ne sono stati ispirati.

La rassegna per viaggiare leggendo ha lo scopo di far conoscere il mondo con gusto e lentezza, che sia in sella ad una vespa o in viaggio coi bambini, dalle vie della seta alla culla della civiltà.

Gli altri incontri sono il 30 maggio con “Bambini con la valigia” di Fabio Sonce, il 13 giugno con “Le vie della seta” di Stefano Berra e il 6 luglio con “A come Arabia” di Rosario Simone.

Tutti gli incontri con gli autori si terranno alle ore 20.45. In caso di maltempo ci si sposterà nella Sala Affreschi. Ingresso gratuito.