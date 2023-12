Sommacampagna: Sabato il Natale arriva con il Corpo Bandistico

Ad un passo dal Natale il Corpo Bandistico di Sommacampagna, diretto dal Maestro Daniele Accordini, invita tutti al tradizionale concerto di Natale. Ad esibirsi con il Corpo Bandistico, diretto dal Maestro Daniele Accordini, saranno anche la Junior Band, diretta dal Maestro Elia Costantini, e la School Band diretta sempre dal Maestro Daniele Accordini.

L’evento, veramente imperdibile per immergersi completamente nelle arie natalizie, si tiene sabato 23 dicembre alle ore 20.45 presso l’auditorium Mirella Urbani, in via Scuole 49 a Caselle di Sommacampagna.