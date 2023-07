Sommacampagna: premio nazionale Corepla per la raccolta degli imballaggi in plastica e conferma di “Comune riciclone”

Il Comune di Sommacampagna ha ricevuto il prestigioso premio nazionale Corepla per essersi distinto nella qualità e nella quantità della raccolta di imballaggi in plastica e si è confermato Comune Rifiuti Free nella trentesima edizione del concorso “Comuni Ricicloni” promosso da Legambiente.

Nella motivazione riportata da Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica – alla consegna, a Roma, del premio al Comune di Sommacampagna (nella foto) si legge: “Il Comune di Sommacampagna, con un quantitativo pro capite di circa 30 kg, si distingue anche per l’elevata qualità della raccolta con un tasso di impurità inferiore del 35% rispetto alla media regionale. Il Comune di circa 14.600 abitanti mantiene questi ottimi risultati ormai da diversi anni ed è un esempio di eccellenza nel territorio veneto.”

Per comprendere l’importanza del premio Corepla basti pensare che è stato assegnato a due soli Comuni in tutta Italia e che il tema della gestione dei rifiuti plastici è al centro dei dibattiti mondiali, essendo purtroppo la tipologia di rifiuto più presente in natura.

“Quello di Sommacampagna è percorso costante verso la sostenibilità ambientale, iniziato oltre 25 anni fa e che passa dall’adozione di stili di vita più consapevoli da parte dei cittadini alla valorizzazione dei prodotti locali e stagionali, alla promozione di un turismo lento — dichiara Fabrizio Bertolaso, sindaco del Comune di Sommacampagna e componente del comitato del consiglio di Bacino Verona Nord —. Grazie anche al supporto del Consiglio di Bacino Verona Nord stiamo lavorando per diffondere il messaggio che il miglior rifiuto è quello che non si produce, offrendo ai nostri cittadini numerose forme di raccolta per intercettare specifiche tipologie di rifiuto prima che finiscano in discarica. Nello specifico del premio Corepla hanno concorso una serie di fattori: l’impegno dei cittadini in primis, i controlli effettuati a campione sulla frazione plastica, la collaborazione degli operatori incaricati della raccolta, le iniziative di sensibilizzazione messe in campo”.

Nel tempo, i criteri di valutazione del concorso di Legambiente, caratterizzati dall’essere più severi degli obblighi di legge, sono andati oltre il mero dato della percentuale della raccolta differenziata, arrivando a premiare le municipalità che contengono la produzione di rifiuto secco residuo entro i 75 kg/ab all’anno, i cosiddetti Comuni Rifiuti Free.

Entrando nel dettaglio dei dati, oltre al riconoscimento assegnato da Corepla, Sommacampagna rientra anche quest’anno nella classifica dei Comuni Ricicloni grazie ad una produzione pro capite annua di secco indifferenziato pari a 62,3 Kg e a valori di raccolta differenziata pari all’88,1%.

Significativi anche i numeri dell’innovativa raccolta dei mozziconi di sigaretta, iniziata nel mese di giugno 2022, che conta 4 kg di mozziconi conferiti principalmente nei bidoni dedicati in ecocentro e quelli della raccolta delle scarpe da ginnastica per il recupero delle suole in gomma che, avviata nel luglio 2022, ha generato una raccolta pari a 300 kg di scarpe e 20 kg di palline da tennis, affidata tanto ai raccoglitori presenti nelle vicinanze delle palestre e degli impianti sportivi, quanto agli ecocentri.

Risultati di eccellenza che l’amministrazione condivide con la propria comunità: “Quest’anno sono davvero tanti i traguardi di cui essere orgogliosi e che dimostrano la bontà dell’operato dell’Ufficio Ecologia, l’impegno di tutti i nostri cittadini nell’accogliere positivamente anche le nuove forme di raccolta, consapevoli di contribuire al benessere del territorio in cui vivono – dichiara Marco Montresor, assessore all’Ecologia del Comune di Sommacampagna -. E non dimentico neppure il contributo del mondo scolastico che aderisce alle iniziative di educazione ambientale, aiutandoci a crescere futuri cittadini più consapevoli del proprio ruolo nella tutela dell’ambiente”. Il prossimo obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di avviare una raccolta sperimentale di pannolini.