Sommacampagna premiata con fondi regionali per un progetto di valorizzazione delle colline venete

Un altro successo per le progettualità messe in campo dal Comune di Sommacampagna. Questa volta, ad essere premiato è un progetto presentato ad un bando regionale con lo scopo di valorizzare gli ambienti e le tradizioni dei colli veneti a Sommacampagna.

Cinquantadue le istanze presentate, solo 19 quelle selezionate per ricevere i contributi regionali per l’annualità 2023 e, tra di esse, al quarto posto è stata premiata la progettualità avanzata dall’Amministrazione di Sommacampagna, come spiega l’assessore alla cultura Eleonora Principe: “Con grande orgoglio posso comunicare ai nostri cittadini che siamo arrivati quarti in questo bando che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico delle colline venete. In tempi rapidissimi, grazie al lavoro degli uffici, abbiamo presentato un progetto integrato che è stato premiato per la capacità di coinvolgere le comunità locali e di fare rete a favore del territorio, oltreché per l’attenzione alla sostenibilità ambientale”.

Il progetto del Comune di Sommacampagna prevede infatti il coinvolgimento di numerose realtà istituzionali come il MAECI, il FAI, Slow Food – Garda Veronese, l’AGA – Associazione Giochi Antichi, l’Università degli Studi di Verona, istituti scolastici e realtà produttive e associative del territorio.

Nell’ottica di diffondere la conoscenza della cultura, del paesaggio, delle risorse dei colli veneti, l’iniziativa interesserà i mesi che vanno da marzo a settembre, offrendo attività a 360° in grado di intercettare l’interesse di una vasta platea di pubblico: dalle visite alle ville alle passeggiate naturalistiche per cogliere il valore dell’ambiente collinare veneto come preziosa riserva di biodiversità, dalla promozione dei prodotti a km 0 delle Colline del Custoza attraverso il Mercato della Terra e convegni ad hoc alla valorizzazione dei giochi antichi, dai convegni alle mostre finalizzate al recupero della memoria delle tradizioni culturali e dei saperi locali.

“Il programma si aprirà con le Giornate Fai di Primavera, che quest’anno cadranno in concomitanza con la giornata regionale dei colli veneti individuata dalla Regione Veneto — ricorda il sindaco Fabrizio Bertolaso —. Un’altra iniziativa importante per diffondere la conoscenza della cultura e delle innumerevoli risorse delle nostre colline”.

La previsione di spesa per il progetto presentato dal Comune di Sommacampagna è pari a 6.250 euro e riceverà 2.815 euro di contributi regionali per essere attuato entro l’anno in corso.