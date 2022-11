Sommacampagna: “Parliamo insieme di violenza di genere”, una serata in ricordo di Chiara Ugolini

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Sommacampagna ed i componenti del progetto “Contrastare la violenza di genere in ricordo di Chiara Ugolini” organizzano una serata dal titolo “Parliamo insieme di violenza di genere. Conoscere per prevenire”.

L’evento si tiene mercoledì 23 novembre alle ore 20.45 presso la sala Affreschi del Comune di Sommacampagna, presso il Municipio in piazza Carlo Alberto 1.

“Occorre educare al rispetto e comprendere – spiegano gli organizzatori – che ognuno di noi deve fare la propria parte per fronteggiare il problema e per combattere pregiudizi e luoghi comuni”.

L’ingresso è gratuito.