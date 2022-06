Sommacampagna, nasce il binomio tra mercato della terra e la presentazione di libri

l Mercato della Terra di aprile ha segnato l’avvio della nuova iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna per promuovere la lettura nel contesto di modelli sostenibili di produzione e turismo enogastronomico.

All’interno del programma di iniziative “Sommacampagna Comune che legge”, proseguirà anche in occasione del prossimo Mercato della Terra di domenica 5 giugno l’abbinamento tra cibo buono e buona lettura, all’insegna di uno stile di vita “slow”, sano e all’insegna della cultura.

L’appuntamento è con la presentazione del prezioso volume “Storia di Verona. Dall’antichità all’età contemporanea” a cura di Gian Paolo Romagnani, Alfredo Buonopane, Gian Maria Varanini e Maurizio Zangarini edito da Cierre edizioni.

Crocevia di importanti vie di comunicazione e piazzaforte strategica nel cuore della Pianura padana, Verona è stata in diverse epoche, oltre che un importante snodo commerciale, anche un riconosciuto centro artistico e culturale, di cui restano visibile testimonianza i suoi numerosi e ricchi monumenti.

Il libro, frutto della collaborazione fra quattro docenti universitari, si propone come un’agile sintesi delle migliori ricerche in materia; di facile lettura, è allo stesso tempo rigorosa e storiograficamente aggiornata, in grado di correggere molti luoghi comuni.

“Cos’hanno in comune il Mercato della Terra e la presentazioni di libri? Apparentemente nulla, in realtà molto: il rispetto per il tempo, sia che si tratti di crescere prodotti sani che di dedicarsi alla lettura. Uno stile di vita lento, che non significa pigro, bensì attento e rispettoso. E poi, cultura e lettura sono il miglior “cibo” per la nostra mente” dichiara l’assessore alla cultura, Eleonora Principe.

La presentazione del libro si terrà, in collaborazione con il Comitato Biblioteca di Sommacampagna, domenica 5 giugno alle 10.30 presso la Sala degli Affreschi del Municipio, in piazza Carlo Alberto 1, con la presenza del curatore di Cierre edizioni, Marco Girardi che dialogherà con gli autori. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Il Mercato della Terra di Slow Food si tiene ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 13, nell’alberata piazza della Repubblica di Sommacampagna e per il mese di giugno propone come novità il pesce fresco del Lago di Garda.

Nell’occasione sono eccezionalmente aperte al pubblico le pregevoli chiese di Sant’Andrea, impreziosita dall’imponente Giudizio Universale attribuito al Maestro Cicogna, e di San Rocco e il Santuario di Madonna del Monte, quest’ultimo a partire dalle ore 16.