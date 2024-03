Sommacampagna: Mercoledì incontro con Alberto Pellai sulle strategie comunicative da adottare con bambini e adolescenti

Mercoledì 6 marzo, alle ore 17, presso il Cinema Virtus di Sommacampagna, si tiene un interessante incontro gratuito e rivolto a tutti, ma soprattutto a genitori e insegnanti, sul tema della “Comunicazione efficace”.

Relatore il professor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore dell’Università di Milano, nonché autore di numerosi best-seller per genitori, insegnanti, adolescenti e bambini. Obiettivo della serata confrontarsi, scambiare idee e ricevere informazioni utili su come trovare e adottare nuove strategie per accompagnare i figli in una società più che mai complessa.

Un evento da non perdere quindi quello organizzato dal Comitato Genitori di Sommacampagna che propone tra l’altro, durante l’incontro, il servizio gratuito di baby parking (solo per bambini di fascia d’età scuola primaria) presso il Centro Noi La Quercia, a fianco al Cinema Virtus.

Per informazioni è possibile contattare la Libreria Sergio e Clara Castioni al numero 3467713957 o effettuare direttamente la prenotazione alla serata cliccando qui.