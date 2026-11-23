Non basta condannare la violenza quando esplode: occorre riconoscere anche le idee, i comportamenti e gli stereotipi che possono alimentarla. È questo il tema al centro di “L’uomo che non deve chiedere mai”, lo spettacolo di teatro civile in programma martedì 24 novembre alle ore 20.30 a Sommacampagna, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Sommacampagna, si terrà nella Sala Affreschi del Municipio, al primo piano della sede comunale di piazza Carlo Alberto 1. Sul palco salirà Marco Artusi, autore e interprete della pièce, accompagnata dalle musiche di Giovanni Frison. La produzione è di Matàz Teatro e Dedalofurioso.

Prima della rappresentazione prenderanno la parola gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Sommacampagna, ai quali è affidata un’introduzione dedicata al tema della serata. Un coinvolgimento che porta nella riflessione anche la voce delle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con il significato delle parole, dei modelli di comportamento e delle relazioni.

La proposta teatrale non si limita a raccontare le forme più evidenti della violenza di genere. L’attenzione si sposta sulle sue radici culturali: gli atteggiamenti di prevaricazione, le dinamiche di potere e le abitudini che, proprio perché considerate normali o familiari, possono passare inosservate. Il teatro diventa così uno strumento per interrogarsi su ciò che una comunità è disposta a riconoscere e a mettere in discussione.

È una prospettiva che allarga il discorso oltre la ricorrenza del 25 novembre. Parlare di prevenzione significa anche saper individuare i segnali di controllo e disuguaglianza, senza attendere che si trasformino in episodi di violenza manifesta. L’iniziativa del Comune punta proprio a favorire informazione, confronto e consapevolezza, rivolgendosi all’intera cittadinanza. L’ingresso è gratuito.

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