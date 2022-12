Sommacampagna: Le strade dove fino al 31 dicembre verranno effettuati controlli sulle violazioni di velocità

Nel corso del mese di dicembre la polizia locale del Comune di Sommacampagna effettuerà quotidianamente, sulle 24 ore giornaliere, controlli mediante dispositivo di rilevamento a distanza delle violazioni di velocità (Autovelox 106) al Km 8+950 della Strada Provinciale 26 “Morenica”, in direzione Villafranca di Verona.

Inoltre, dal 16 di dicembre fino alla fine del mese i controlli sulla velocità verranno effettuati nelle seguenti vie: via Rezzola, via Scuole, via Tezze, via Ceolara (Caselle), via Villanova, strada Sommacampagna (Custoza) e via Verona.