Sommacampagna in festa per i cinquant’anni (ma sono molti di più) del corpo bandistico

La comunità di Sommacampagna si appresta a vivere tre giorni di festa, stringendosi attorno al suo glorioso Corpo Bandistico che celebra cinquant’anni di rifondazione.

In realtà l’esistenza di un corpo bandistico, seppur non istituzionalizzato, risale molto più in là nel tempo. Se ne ha traccia infatti addirittura nel 1762, con l’inaugurazione della chiesa parrocchiale.

Tra il 1967 ed il 1972 l’attività dei musicisti ebbe uno stop, ma riprese proprio nel 1972 grazie all’iniziativa di appassionati musicisti che decisero che non poteva andare dispersa una tradizione così importante. Venne quindi eletto un nuovo presidente, Giampaolo Rolli, ed un nuovo direttivo. E si riprese a suonare. Un paio di anni dopo – nel 1974 – cambiò anche il nome: da Banda Parrocchiale all’attuale Corpo Bandistico.

Una storia importante, quindi, che non si ferma e che prosegue oggi con tantissime iniziative musicali ed una presenza costante nelle vicende della comunità, sotto la guida della presidente Silvia Castioni e del direttore Daniele Accordini.

Il programma delle celebrazioni di questi giorni prevede per oggi venerdì 31 maggio alle ore 21 a Villa Venier Concerto della Symphonic Band del conservatorio di Verona. Sabato primo giugno alle 18 inaugurazione della mostra “Note d’oro-50 anni di musica insieme”, che proseguirà fino al 9 giugno.

Si termina domenica 2 giugno con l’incontro “Storie della nostra storia” alle ore 10 e, dalle 16, un concerto del Corpo Bandistico con le esibizioni degli allievi della scuola di musica.