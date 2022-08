Sommacampagna: Il Comune approva il progetto dei lavori di asfaltatura per l’anno 2022

Con una delibera dello scorso 9 agosto la giunta Berlolaso ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “asfaltatura e ribitumatura strade comunali – Annualità 2022”. Gli interventi previsti riguardano la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di alcune strade comunali mediante il rifacimento delle pavimentazioni di conglomerato bituminoso.

Nella relazione al progetto esecutivo, realizzato dall’ufficio tecnico del Comune, si indica come il particolare momento storico, a causa del Covid, prima e della guerra in Ucraina, poi, ha comportato un aumento importante del prezzo delle materie prime. Situazione della quale si è dovuto necessariamente tenere conto nella redazione del progetto.

Gli interventi – si scrive sempre nella relazione – saranno eseguiti “su strade caratterizzate dalla presenza sulla carreggiata di buche, crepe a reticolo, cedimenti o avvallamenti formatesi a causa dell’usura, di cedimenti della sottostruttura o a seguito di interventi di ripristino eseguiti, nel corso degli anni, per la manutenzione dei servizi tecnologici ivi giacenti”.

Considerato il budget disponibile, sono state individuate le strade giudicate più bisognose, che risultano essere a Sommacampagna via dell’Industria, strada San Giorgio (parte), via Bussolengo (innesto incrocio), via Lodigo (parte), via Zanella (incrocio con via Lodigo) e via Camille. A Caselle saranno interessate dagli interventi via Ciro Ferrari (parte) e via Scuole (ingresso centro sociale), a Custoza un tratto di via Erta.

“Per quanto attiene alle porzioni di strada da riqualificare, quali interventi propedeutici alla ri-bitumatura – viene indicato nella relazione al progetto degli interventi di asfaltatura -, si prevede l’asportazione del materiale accumulato sui cigli stradali, nel caso di strade extraurbane. Per il tratto di strada di via dell’Industria che interessa una zona industriale con passaggio di mezzi pesanti, è prevista la fresatura della superficie, per evitare l’innalzamento della quota finita della pavimentazione, problematica nel caso della presenza dei passi carrai e chiusini. Per quest’ultimi è prevista la ri-quotatura nelle strade extraurbane, ovvero, in generale dove non è necessaria la fresatura della superficie. I risanamenti delle porzioni di bynder ammalorato, sono previste nelle zone oggetto di maggior deterioramento del manto stradale, previa asportazione per fresatura di tutto lo spessore (mediamente 5 – 7 cm) e conseguente rifacimento. In alcuni tratti viene previsto il rinforzo e l’impermeabilizzazione della pavimentazione stradale mediante posa, all’interfaccia tra gli strati di conglomerato bituminoso, di un geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping”.

L’eventuale ribasso d’asta che si otterrà in fase di aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato per eseguire la manutenzione del tratto di parcheggio di via Scuole a servizio del Centro Sociale, per la manutenzione di un tratto di sede stradale nella parte finale di via Martiri di Cefalonia, per la manutenzione dei marciapiedi ammalorati e per la manutenzione di ulteriori tratti stradali nelle vie del paese.

L’importo complessivo dei lavori è di 323mila euro, che dovranno ora essere messi in gara.