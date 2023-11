Sommacampagna: Giovedì presentazione del libro “Verona a destra” dell’ex senatore Paolo Danieli

Paolo Danieli, medico odontoiatra e già senatore della Repubblica italiana per ben quattro legislature consecutive, dal 1992 al 2006, giovedì 30 novembre presenterà il suo ultimo libro “Verona a Destra. La destra veronese dal dopoguerra al terzo millennio”.

Il libro ripercorre tutte le tappe della vita politica della Destra italiana a Verona, dal dopoguerra allo scioglimento di Alleanza Nazionale; un percorso fatto di personaggi, vicende, elaborazioni teoriche e progetti politici. La documentazione fotografica è a cura di Maurizio Borgonovi.

In un passaggio del libro relativamente al Comune di Sona è citato anche Michele Cimichella, che riuscì a instaurare nel nostro territorio una “significativa realtà, soprattutto giovanile“. Cimichella fu eletto in Consiglio comunale nel 2003 nella giunta Bonometti e ci lasciò nel 2007 a soli 30 anni.

Danieli, considerato uno dei promotori del rinnovamento generazionale del Movimento Sociale Italiano dalla metà degli anni Sessanta, cui ha aderito nel 1969. Passato ad Alleanza Nazionale con Gianfranco Fini nel 1991, l’anno successivo viene eletto in Parlamento assieme a Nicola Pasetto, leader veneto della destra giovanile. Tra i suoi incarichi istituzionali vi è quello di presidente della Consulta nazionale della Sanità e capogruppo in Commissione Sanità del Senato.

Tra il 1998 ed il 2002 è stato Coordinatore regionale di AN e nel 2007 ha fondato il partito La Destra con Francesco Storace. A Verona è attivo dal 2009 con il centro politico-culturale “L’Officina”, un pensatoio per la ricostruzione della destra e del centrodestra, con cui sono stati organizzati incontri, conferenze, presentazioni. Nel 2022 si è riaffacciato alla politica candidandosi nella lista civica “Battiti” a sostegno dell’ex sindaco uscente Federico Sboarina alle ultime elezioni comunali a Verona (nella foto in alto).

La serata si tiene giovedì prossimo presso la Sala Affreschi presso il Municipio del Comune di Sommacampagna alle ore 20.30.