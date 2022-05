Sommacampagna, giovedì “degustazione letteraria” e consigli di lettura gourmet a cura di Elsa Riccadonna

Cibo e letteratura sono i protagonisti del prossimo incontro “Il libro nel piatto” organizzato dal comitato biblioteca di Sommacampagna giovedì 19 maggio alle ore 20.45 nella sala Affreschi del Municipio.

Una “degustazione letteraria” a cura di Elsa Riccadonna (nella foto) che si preannuncia stimolante e divertente. A partire dalla lettura ad alta voce di alcuni brani tratti da una bibliografia ragionata di romanzi, e non solo, a tema culinario ed enogastronomico, verrà sviluppato un gioco tra i partecipanti, al termine del quale il vincitore riceverà in regalo un piccolo omaggio.

Un incontro su cibo, vino e altre delizie con consigli di letture gourmet che riserverà non poche sorprese, come sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Sommacampagna, Eleonora Principe: “Ripartiamo con questa bellissima ed interessante presentazione di libri di cucina, con tante ricette che suggeriscono come affrontare nel modo giusto anche la vita. Perché si può fare cultura e promuovere la lettura anche con leggerezza!”.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.