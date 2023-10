Sommacampagna: Ecco le strade dove in ottobre vengono effettuati controlli sulle violazioni di velocità

Nel corso di questo mese di ottobre la polizia locale del Comune di Sommacampagna effettuerà quotidianamente, sulle 24 ore giornaliere, controlli mediante dispositivo di rilevamento a distanza delle violazioni di velocità (Autovelox 106) al Km 8+950 della Strada Provinciale 26 “Morenica”, in direzione Villafranca di Verona.

Inoltre, fino al 15 ottobre, vengono svolti controlli ai limiti di velocità mediante “Telelaser Trucam” nelle postazioni “velobox” installate nelle seguenti vie: via Pantina, strada Nuova, via Verona, via Ceolara n. 12 a Caselle, via Villanova, via Guastalla, via Tezze e via Dossobuono. Invece, dal 16 fino alla fine del mese, i controlli verranno svolti in via Scuole, strada San Giorgio, via Bussolengo, via Crocetta, via Ceolara n. 3 a Caselle, via Osteria Grande e via Rezzola.