Sommacampagna: Domenica visite guidate e brindisi per festeggiare i 3 anni del Mercato della Terra

Il Mercato della Terra di Slow Food compie tre anni e Sommacampagna si appresta a festeggiarli domenica prossima 4 luglio con una serie di iniziative dedicate e un brindisi con le autorità comunali ed esteso ai presenti che si terrà in Piazza della Repubblica verso le ore 11.30.

Trattandosi di una giornata speciale, il 4 luglio il Mercato si svolgerà eccezionalmente dalle 9 alle 17 e la sezione FAI Giovani di Verona organizzerà delle visite guidate a Palazzo Terzi, la sede municipale di Sommacampagna, per l’edizione estiva del “FAI un giro in Villa”. Le visite sono prenotabili online cliccando qui.

Sarà inoltre aperta per l’occasione, a cura di volontari locali, anche la Pieve di Sant’Andrea all’interno della quale sarà possibile ammirare lo splendido Giudizio Universale.

Le sorprese saranno numerose anche tra i produttori: dall’associazione per la promozione e la tutela della pecora Brogna, razza autoctona dei Monti Lessini, entrata a fare parte dei Presidi Slow Food alla cicerchia e al lonzino di fico di Serra de’ Conti, dai nostrani tartufi freschi e lavorati alla birra e alle tisane alla canapa sino alla floricoltura, alle piante aromatiche e da orto, alle creazioni artigianali in legno del Laboratorio Idea e della Cooperativa Sociale I Piosi di Sommacampagna.

Sarà inoltre presente il presidio Slow Food del Tiròt di Felonica (nel mantovano). Tiròt in dialetto mantovano è una focaccia tipica, da tempo prodotta a Felonica, l’ultimo comune della bassa mantovana, a un centinaio di chilometri dal delta del Po, al confine tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sorprese che si aggiungono agli oltre 40 piccoli produttori, agricoltori e artigiani del cibo provenienti dalla Provincia di Verona e dalle provincie limitrofe selezionati per “Un’iniziativa che è nata per valorizzare Piazza della Repubblica e il centro storico di Sommacampagna e che ha avuto un successo di adesione e di partecipazione straordinari, divenendo un appuntamento immancabile sia per chi produce che per chi acquista prodotti locali — dichiara il vicesindaco e assessore alle politiche agricole Giandomenico Allegri —. Ci tengo molto a condividere la soddisfazione per questo risultato con Slow Food Garda Veronese e con tutti quanti rendono possibile l’organizzazione di questa manifestazione che richiama veronesi e turisti in gran numero. Grazie a tutti”.

Il Mercato della Terra di Slow Food si tiene ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 13 (eccezionalmente fino alle 17 il prossimo 4 luglio), nell’alberata Piazza della Repubblica di Sommacampagna.