Sommacampagna: Domenica torna la Festa delle Mascherine al Centro NOI

La stagione carnevalesca arriva nei giorni del suo culmine, con la sfilata del Bacanal del Gnoco di venerdì 17 febbraio, con un percorso in parte modificato.

Anche sul nostro territorio non mancano certo gli appuntamenti carnevaleschi. Come a Sommacampagna, dove domenica 19 febbraio si tiene la “Festa delle Mascherine”, dalle 14 presso il Centro NOI.

La festa, organizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Sommacampagna, è dedicata ai bambini dell’asilo ed elementari, che sono invitati a partecipare se possibile in maschera.

Il programma prevede alle 14 la preghiera e benedizione delle mascherine in chiesa a Sommacampagna, quindi l’appuntamento è per le 15 in teatro, per uno spettacolo di giochi, prestigio e canzonette con il mago Yuppy, che durerà circa un’ora. Al termine è prevista una merenda per tutti i partecipanti presso il centro giovanile.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione, che si può effettuare cliccando qui.