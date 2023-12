Sommacampagna. Domenica si festeggia il “Natale in Piazza” con tantissime iniziative

Giornata con tutti i colori ed il calore del Natale, dedicata ai piccoli e ai grandi, quella che domenica 17 dicembre si appresta a vivere Sommacampagna.

Il primo, attesissimo, appuntamento di domenica è la passeggiata dei Babbi Natale, una camminata non competitiva di 5 km a cura del Gruppo Marciatori Agriform, con iscrizioni dalle ore 8 e partenza della camminata alle 9. Alle 16.30, un’iniziativa solidale ad opera del gruppo Alpini di Sommacampagna che, accompagnato dal Corpo Bandistico, donerà 12 carrozzine alla Casa di Riposo Campostrini.

A seguire, alle 17, arriva il momento del concerto del Corpo Bandistico di Sommacampagna. Quasi in contemporanea, con inizio alle 17.15, al cinema Virtus verrà proiettato il film d’animazione dedicato ai più piccoli “Prendi il volo”.

Lungo l’intero pomeriggio, dalle 15 alle 18, in via Pasquetti e presso il Centro Giovanile, saranno presenti stand enogastronomici e delle associazioni con la vendita di torte e pensieri natalizi, il ludobus, il Mercatino Missionario presso il Centro Anziani, il mercatino dei bambini della scuola materna e del gruppo dei somarelli con la vendita dei biscotti e il mercatino dei giocattoli usati a cura dei bambini e del Comitato genitori della scuola primaria di Sommacampagna che verranno ceduti a fronte di un’offerta libera e il ricavato utilizzato per finanziare attività scolastiche extracurriculari, come ad esempio l’organizzazione di corsi di musica e teatro.

Come spiega l’assessore alla Cultura Eleonora Principe “L’obiettivo è educare i bambini alla cura e al rispetto, con l’idea che si insegna a trattare bene i propri giochi, si educa a trattare bene anche gli altri e il patrimonio pubblico; e, al contempo, a trasmettere i concetti di riutilizzo e condivisione. Invito tutti a raggiungerci in piazza per contribuire alla festa e scambiarsi gli auguri di Natale”.

All’interno del progetto regionale “Natale con un sorriso” verrà proposto per tutto il pomeriggio, a ciclo continuo, lo spettacolo per bambini “Il bambino orso” prodotto dalla compagnia “Molino Rosenkranz”, in collaborazione con Arteven. Lo spettacolo della durata di circa 20’ si terrà all’interno di una “yurta” gonfiabile che ospiterà piccoli e adulti, in gruppi di 20 persone per volta, alla scoperta della straordinaria storia del bambino Yan e di una mamma orsa.

La sera, alle 20.30 in Sala Affreschi del Municipio, l’appuntamento con SferMusic è con concerto del rinomato duo pianistico Laura e Beatrice Puiu che proporrà capolavori di Bach, Brahms, Tchaikovsky, Rubinstein, Rachmaninoff. Per informazioni contattare il 340 5722907, ingresso intero a 15 euro, ridotto per i soci SferMusic 10 euro, gratuito fino ai 10 anni.

La manifestazione in piazza è organizzata dal Comune di Sommacampagna in collaborazione con la parrocchia di Sommacampagna, il Centro NOI La Quercia, gli Alpini di Sommacampagna, l’AVIS Sommacampagna, il Circolo Anziani, il Comitato Sommaviva, il Gruppo Sommarelli, il Corpo Bandistico di Sommacampagna, il Gruppo Missionario, la Cooperativa I Piosi, il VIP Clown, il Comitato Genitori della scuola primaria Don Milani e della scuola dell’infanzia Il Girasole.