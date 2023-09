Sommacampagna: Domenica Mercato della Terra e presentazione del libro “Mille di questi anni”

Domenica 3 settembre, in concomitanza con il Mercato della Terra, è previsto un interessante appuntamento letterario proposto dal Comitato Biblioteca di Sommacampagna per scoprire le memorie della Rocca di Solferino.

L’incontro si tiene alle ore 10.30 nella Sala Affreschi del Municipio e come afferma l’assessore alla cultura del Comune di Sommacampagna, Eleonora Principe: “Sommacampagna ha ottenuto il riconoscimento di Città che Legge dal Ministero della Cultura, per gli anni 2023 e 2024. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di lunga data nella promozione del libro e della lettura rispetto al quale un grande contributo è stato dato dal nostro Comitato Biblioteca, sempre aggiornato e attivo nel proporre iniziative interessanti per i nostri concittadini, adulti e bambini”.

Nel libro “Mille di questi anni”, l’autore Andrea Bianchera immagina di dar voce alla millenaria Rocca di Solferino perché racconti i fatti realmente accaduti durante la sua esistenza. Vengono così descritti luoghi di incantevole bellezza e avvenimenti spesso burrascosi e incredibili, ma storicamente accertati, che hanno coinvolto anche Custoza, Valeggio, Verona al tempo degli Scaligeri, o ancora la Serenissima Repubblica di Venezia, in una surreale battaglia sul lago di Garda.

Per quanto riguarda il Mercato della Terra, che si tiene dalle 9 alle 13, nell’alberata Piazza della Repubblica, saranno presenti una trentina di piccole aziende, per lo più a conduzione familiare, provenienti dal territorio veronese e dalle province limitrofe.

Tra i protagonisti: il pescatore ‘Alan Faini’ con lavarelli, sardine e luccio pescati la notte prima, ‘Malga POF’ con i formaggi di capra, parmigiano con il latte di Razza Rossa, yogurt, burro, latte, caciotte, panne cotte, ‘Corte Principe Pio’ con ciliegie sciroppate, confetture e mostarde di ciliegia e zucca, nocciole in guscio e tostate del nuovo raccolto, ‘Tartufi Bertani’ con il tartufo estivo della Lessinia, ‘Ferraretta Bianca’ con salsa di ortica e menta, erbe selvatiche, infusi, oli essenziali di lavanda, ‘RadiCibus’, Lago Mattia e Rossignoli Andrea con verdure e frutta, ‘Erba Madre’ con creme, detergenti, oli essenziali e salse, ‘Riso Rancan’, ‘Pollo Ruspante’ e tanti altri.