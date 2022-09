Sommacampagna: Domenica in piazza Castello giochi e passatempi del Medioevo

Domenica 11 settembre in piazza Castello, la più antica piazza di Sommacampagna, avviene un salto nel tempo con un vero e proprio tuffo nel passato con giochi antichi e passatempi del Medioevo.

Ad organizzare la rievocazione storica è la Compagnia della Ginestra. Il programma, con accesso libero, si snoda dalle 10.30 alle 18 e prevede giochi per tutte le età, musica e giocolieri.

La Compagnia della Ginestra è un’associazione di rievocazione storica iscritta al Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. Le principali attività sono la rievocazione storica, il teatro e la scherma medievale del XIV secolo.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione il Comune di Sommacampagna ha emanato un’ordinanza con la quale si prevede la chiusura temporanea al traffico e divieto di sosta in piazza Castello.

La sosta ai veicoli è vietata dalle 20 di sabato 10 alle 20 di domenica 11, per consentire l’installazione delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione in premessa indicata; i veicoli trovati in sosta saranno rimossi. Il transito dei veicoli nella piazza è, invece, vietato dalle 8 alle 20 della domenica.