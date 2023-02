Sommacampagna, domenica il Mercato della Terra con broccoletto di Custoza, tiròt, cioccolata e tanto altro

Torna, domenica 5 febbraio dalle ore 9 alle 13, il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna.

Numerose le novità per i visitatori del primo appuntamento dell’anno, dal tiròt di Felonica, una focaccia con cipolla tipica della zona di questo comune della bassa mantovana, al Laboratorio artigiano Cioccolato Zambaldo con varie tipologie di cacao e prodotti artigianali dalle tavolette ai cioccolatini, dalla cioccolata calda venduta in miscela o in cubi da sciogliere nel latte.

Tra le conferme più amate, invece, ritroviamo la verza moretta di Veronella e le arance di Ribera dalla Sicilia, mentre fra le primizie stagionali si potrà acquistare il broccoletto di Custoza, Presidio Slow Food, appena raccolto o fritto in pastella.

All’interno del programma di iniziative “Sommacampagna Comune che legge”, prosegue il binomio tra Mercato della Terra e lettura, cibo per la mente: domenica alle 10.30, nella Sala Affreschi del Municipio, l’appuntamento è con la presentazione del libro di Giannantonio Conati “Arti e mestieri sull’Adige” edito da Cierre edizioni, che riporterà in luce la brulicante attività di artigiani e operai di ogni tipo che si affaccendavano quotidianamente in mansioni fondamentali di un mondo operoso ormai scomparso.