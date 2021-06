Sommacampagna: Domenica di novità al Mercato della Terra con i “bisi”, la cicerchia, il lonzino e le piante officinali

Visitare il Mercato della terra di Sommacampagna ogni prima domenica del mese è una continua scoperta di nuovi orizzonti grazie ad gruppo sempre più numeroso di piccoli produttori appassionati nel coltivare la terra con cura ed attenzione.

Sorprendere ogni volta i numerosi visitatori è proprio il principale scopo del progetto Mercato della Terra ideato da Slow Food e organizzato in modo attivo ed intraprendente dalla Condotta Garda Veronese grazie alla forte collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sommacampagna.

Domenica 6 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza della Repubblica a Sommacampagna, ai circa 40 produttori che già compongono il forte gruppo degli espositori che da ormai quasi 3 anni partecipa mensilmente si aggiungeranno tre nuove proposte.

Si inizia con l’azienda agricola veronese Emidio Bedendo che porterà in vendita il suo fresco raccolto di “bisi”, i classici piselli veronesi, primizia di questo periodo.

Sempre restando sul territorio veronese debutterà l’Azienda Agricola Coa de l’Orso di Grezzana che proporrà prodotti a base di erbe officinali coltivati direttamente da loro: melissa, menta piperita, echinacea, salvia, timo, origano, cardo mariano, issopo, malva, lavanda, calendula sono le erbe di base di tisane, oleoliti, sali aromatizzati e sacchettini profumati.

Si tratta di una giovane azienda agricola condotta da Consuelo Conti focalizzata sul fare agricoltura sociale, unire cioè al lavoro di imprenditrice agricola quello di educatrice, condividendo il lavoro a contatto con la natura, i suoi ritmi, ed i suoi colori ed odori con tutti coloro che lo desiderano e con particolare attenzione a chi vive in situazioni di svantaggio sociale. Vi suggeriamo di seguire la sua pagina Facebook per vedere come, giorno dopo giorno, le sue coltivazioni crescono e vengono accudite.

La terza novità è veramente esclusiva per il nostro territorio. Infatti saranno presenti Marco Simonetti e Massimo Bergamo (nella foto sopra) della cooperativa La Bona Usanza di Serra de’ Conti dalla provincia di Ancona. La loro specialità fa riferimento a due prodotti che sono presidi Slow Food: La Cicerchia di Serra de’ Conti ed il Lonzino di fico. Delle vere unicità da non perdere grazie alla particolare cura con la quale vengono gestite le loro coltivazioni.

Oltre a questi due presidi saranno in vendita anche Mais quarantino, legumi secchi, pasta con farina di legumi.

La cooperativa “La Bona Usanza” nasce nel 1996 a Serra De’ Conti nell’entroterra marchigiano, nel cuore delle colline del Verdicchio per salvare dal rischio di estinzione legumi, cereali, dolci, salse che sono stati alla base della storia alimentare di questo territorio. Cibo, salute, biodiversità insieme al piacere della convivialità, alla memoria, alla valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico: sono questi i cardini intorno ai quali si muove la Cooperativa La Bona Usanza. Consultate il loro sito web per avere un’anteprima

Con tutte queste novità e squisite persone che saranno presenti domenica non c’è dubbio che grande sarà la partecipazione della comunità, ormai fidelizzata al mercato. Concludiamo ricordando di visitare il sito mercatodellaterra.cloud per conoscere in anteprima i produttori presenti, la loro storia ed i loro prodotti.