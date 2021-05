Sommacampagna: Domenica al Mercato della Terra novità con l’asparago di Verona e lo Street Quality Food

Finalmente, dopo aver saltato l’edizione di aprile causa limitazioni date dalla zona rossa per la pandemia da Covid-19, torna domenica 2 maggio il Mercato della Terra di Slow Food in piazza della Repubblica a Sommacampagna.

È questo un appuntamento che a luglio compirà tre anni di vita grazie al successo che nel corso dei mesi ha avuto sia come risposta da parte dei visitatori che come capacità da parte dell’organizzazione di individuare continuamente nuovi produttori che hanno portato ad ogni edizione nuovi spunti da conoscere, oltre ai riconosciuti produttori ormai abituali.

Una continuità data anche dal forte sostegno che l’amministrazione comunale di Sommacampagna ha voluto dare credendo fortemente in questo progetto di valorizzazione delle piccole produzioni.

In questa edizione ci sono due novità. La prima è legata alla stagione primaverile e riguarda in particolare l’asparago veronese. Saranno infatti disponibili in vendita mazzi di asparagi veronesi direttamente proposti dall’azienda agricola di Emidio Bedendo, presidente del Consorzio di valorizzazione dell’asparago di Verona. Oltre ad essere un prodotto fortemente locale, la particolarità è che gli asparagi in vendita saranno freschissimi, raccolti la mattina stessa!

La seconda è legata all’iniziativa di Street Quality Food di Gaetano Zanella, titolare de La Botega de Corgnan di Sant’Ambrogio di Valpolicella che sarà presente con il proprio mezzo su ruote (nella foto qui sotto) con proposte molto invitanti tra le quali anche panzanella e uovo in crosta, i vasetti della dispensa di Bottega ed il picnic gourmet.

Ricordiamo che oltre a queste due novità saranno presenti i circa 40 produttori che ormai conosciamo da tempo con proposte legate a frutta, verdura, carni, lumache, mieli, farine speciali e tanto altro ancora proveniente direttamente dalle coltivazioni.

Dalle ore 9 alle 13 quindi domenica 2 maggio un passaggio da piazza della Repubblica di Sommacampagna è d’obbligo per non perdersi prodotti della terra gustosi e speciali.