Sommacampagna: Domenica al Mercato della Terra di Slow Food i produttori celebrano tre anni fantastici

Di frequente parliamo in queste pagine del Mercato della Terra di Sommacampagna, iniziativa organizzata da Slow Food Garda Veronese con l’importante sostegno del Comune di Sommacampagna.

Ne parliamo per più motivi: è un’iniziativa originale e che per dimensioni, nell’ambito dei Mercati della Terra Slow Food, è la più grande con i suoi 40 produttori; inoltre è una iniziativa che sa di frequente rinnovarsi e comunque proporre novità, rendendo la sua visita mai scontata e banale da parte delle numerose persone che sono diventate abituali clienti.

Questa volta ne parliamo non solo per ricordare l’appuntamento di domenica 5 settembre in piazza della Repubblica a Sommacampagna dalle 9 alle 13, ma anche perché i produttori, conclusa la mattinata di mercato, si incontreranno per pranzare assieme e celebrare il successo finora ottenuto e per volgere lo sguardo al futuro, ricercando ulteriori opportunità di sviluppo e di interesse per il territorio.

Tutto questo sarà possibile sia per la capacità organizzativa dei responsabili di Slow Food Garda Veronese, ma anche per la disponibilità che la cantina Villa Medici ha offerto mettendo a disposizione lo spazio per questo incontro di verifica e progettazione, oltre che di socializzazione tra produttori ed organizzatori.

Ricordiamo che i produttori che partecipano a questa iniziativa sono circa quarantina e sono dei piccoli produttori e artigiani del cibo.

Quello di Sommacampagna è il primo Mercato della Terra di Slow Food nel Veneto e ricordiamo si svolge tutte le prime domeniche del mese, dalle ore 9 alle 13, in piazza della Repubblica, la bella piazza alberata del paese, in quel centro storico da cui è partito l’antica fiera agricola che una volta animava la piazza centrale del paese.

Il Mercato della Terra di Sommacampagna è nato tre anni fa (luglio 2018) grazie alla stretta collaborazione tra Slow Food Garda Veronese e l’amministrazione comunale di Sommacampagna, che ha creduto fortemente in questo progetto di tutela della biodiversità di Slow Food e restituito alla piazza il suo ruolo di cuore pulsante della comunità.

I numerosi visitatori sanno ormai che ai banchi del Mercato si può dialogare con i piccoli produttori e acquistare prodotti di prossimità di varie tipologie ma sempre legate alla disponibilità delle piccole produzioni locali e alla stagionalità dei prodotti: verdura e frutta, pane, pasta, prodotti da forno, riso, farine, legumi, formaggi, salumi, carni bianche, uova, olio extravergine di oliva, vino, birra, miele, confetture, sciroppi, prodotti erboristici ma anche tanto altro come tartufi, zafferano e lumache. E non manca nemmeno l’offerta di piantine, fiori, cosmetici naturali e oli essenziali.

Le aziende presenti, per lo più a conduzione familiare e molte a regime biologico, sono selezionate da Slow Food Garda Veronese in base ai criteri famosi del “buono, pulito e giusto” provenienti dal Veronese e dalle aree limitrofe del Mantovano, Bresciano, Trentino e Vicentino.

Il Mercato ospita anche produttori di tutta Italia con i loro Presidi Slow Food. Degno di nota tra questi presidi è il broccoletto di Custoza, una varietà di broccolo dal sapore leggermente dolce, che in periodo invernale i ristoratori di Sommacampagna e della frazione del Custoza valorizzano e declinano in numerosi piatti abbinati al vino del territorio, il Custoza DOC.

È opportuno dare evidenza che notevoli sono le sinergie nate tra produttori e tra produttori e ristoratori, i quali propongono nel proprio menù anche piatti preparati con i prodotti in vendita.

Di frequente ricordiamo, al Mercato della Terra, vengono proposte attività legate all’educazione alimentare a partire proprio dalla spesa quotidiana, alle iniziative che mirano a far scoprire il territorio.

A riguardo è degna di nota la sinergia del Mercato della Terra con l’Associazione “Sommacampagna si racconta” e con le Giornate FAI per far conoscere anche il patrimonio storico, monumentale e paesaggistico che custodisce Sommacampagna.

Numerosi sono anche i turisti stranieri che si incontrano d’estate e che portano a casa un’esperienza che regala loro un viaggio alla scoperta della biodiversità agroalimentare e delle bellezze del territorio.

Concludiamo ricordando che, per scoprire in anteprima i produttori che partecipano al Mercato della Terra, è disponibile il sito web dedicato in cui i produttori raccontano la loro storia, i loro prodotti e consigliano delle ricette, con articoli e video che testimoniano del successo consolidato di questa iniziativa e dell’atmosfera che si respira.

Arrivederci a domenica quindi!