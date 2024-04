Sommacampagna. Dal 12 aprile, Villa Venier ospita “arteterapia e giuoco: la creatività che cura”, mostra ed esperimento d’arte sociale

Si inaugura venerdì 12 aprile, nella splendida cornice di Villa Venier, l’esposizione di arte sociale “Arteterapia e giuoco: la creatività che cura” che espone opere d’arte insieme ai lavori dei partecipanti al corso di Arteterapia dell’Università del Tempo Libero di Sommacampagna e quelli degli adolescenti con disturbo dello spettro autistico dell’Associazione Due Chiacchiere Un Sorriso ODV.

Il corso di Arteterapia – laboratori per adulti dell’Università del Tempo libero, promosso per la prima volta nell’anno accademico 2023/2024 – intende avvicinare all’arte, attraverso forma, colore e movimento, in un approccio che non necessita di abilità tecniche o conoscenze specifiche, ma che esplora il mondo interiore grazie alle emozioni ed al confronto.

“Le significative adesioni a questa nuova proposta – dichiara l’assessore alla cultura Eleonora Principe – mettono in luce il desiderio del pubblico di esplorare nuove e inusuali forme di espressione e confronto, soprattutto quando il mezzo espressivo è l’arte”.

Conduttore dei corsi e curatore della mostra stessa è Matia Chincarini (nella foto), artista visivo, formatore esperienziale, educatore, arteterapeuta e costruttore di giochi. Il suo è un percorso artistico che lo ha portato ad attingere al gioco per entrare nel calore del cuore considerando l’unicità di ognuno, come ha spiegato annunciando il suo incarico di curatore della mostra: “Il mio essere artista è maturato da quando sono passato dal dedicarmi ad un sistema dell’arte prevalentemente guidato da un’energia maschile, in cui l’ego si preoccupa del guadagno e dell’autoaffermazione, ad una modalità femminile che accoglie gli altri per nutrire loro, e me stesso di conseguenza. Mi riferisco alla creatività e al giuoco come terapia e come modalità di permettere al mondo di avere una luce, una direzione che suggerisca una evoluzione”.

Il risultato del lavoro svolto nei mesi di corso sarà visibile nelle sale della villa patrizia, insieme a quelli che i ragazzi di @duekiakkiereunsorriso completano nel corso delle sessioni individuali e di gruppo con l’artista. Nella cappella sconsacrata di Villa Venier, inoltre, saranno visibili alcuni lavori eseguiti dall’artista. Il tema del gioco e dell’esperienza, il cui emblema sono le mani, sono sviluppati attraverso una tecnica pittorica che utilizza stampa, ricamo e foglia d’argento su stoffe preziose.

L’inaugurazione sarà venerdì 12 aprile, alle ore 17. La mostra proseguirà fino al 21 aprile visitabile gratuitamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.