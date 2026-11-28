Fino al 6 gennaio mercatini, teatro e laboratori. Il 20 dicembre camminata dei Babbi Natale e festa in piazza.

La camminata dei Babbi Natale, i presepi a Villa Venier e a Madonna di Monte, i laboratori nelle biblioteche e i concerti nelle chiese: Sommacampagna, Caselle e Custoza si preparano a un calendario di appuntamenti che attraverserà le feste dal 27 novembre al 6 gennaio 2027. Uno dei momenti centrali sarà domenica 20 dicembre, quando a Sommacampagna si concentreranno la camminata, il Mercato della Terra, le attività per bambini e il concerto della banda, mentre a Caselle si terrà il pranzo natalizio dedicato agli over 70.

Il programma nasce dal lavoro dell’assessorato alla Cultura insieme ad associazioni, parrocchie e gruppi locali. La maggior parte delle iniziative sarà gratuita; per alcuni spettacoli sono previsti biglietti e per i laboratori dei bambini occorrerà iscriversi. “Il calendario natalizio è il risultato di un lavoro corale, nel quale il Comune svolge un ruolo di coordinamento e promozione, ma che prende davvero forma grazie alla disponibilità e all’entusiasmo delle tante associazioni del nostro territorio”, spiega l’assessora alla Cultura Erika Venturelli. “A tutte loro va il nostro ringraziamento, perché dietro ogni concerto, spettacolo, mercatino o laboratorio ci sono persone che scelgono di dedicare tempo alla comunità.”

Ad aprire gli appuntamenti sarà il Mercatino dell’Avvento dell’Associazione Missionaria di Sommacampagna, ospitato al Centro Anziani dal 27 novembre al 20 dicembre: il venerdì e la domenica sarà aperto dalle 9 alle 12, il sabato dalle 15 alle 18. A Caselle, dal 1° al 24 dicembre, tornerà invece per le strade il Canto della Stella, promosso dal Circolo Noi e dalla parrocchia.

Tra gli appuntamenti che accompagneranno quasi tutto il periodo festivo c’è la terza rassegna “Presepi in Villa”, che prosegue il percorso della seconda edizione ospitata a Villa Venier nel Natale 2025. Quest’anno l’inaugurazione nella villa è fissata per l’8 dicembre alle 15. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2027, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con chiusura il 25 dicembre e il 1° gennaio 2027.

La rassegna avrà anche una seconda sede, nella chiesa di Madonna di Monte, dove l’apertura è prevista domenica 13 dicembre alle 14. Qui i presepi si potranno vedere tutti i giorni dalle 19 alle 20, con aperture aggiuntive dalle 14 alle 16 il 26 e 27 dicembre e il 3 gennaio 2027. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2027, inoltre, il Corpo Bandistico di Sommacampagna porterà nelle vie e nei quartieri “Buone Feste in musica”.

Il calendario di dicembre riserverà spazio anche al rapporto tra genitori e figli. Venerdì 4, alle 20.45, nella Nuova Sala Civica di Sommacampagna, il dottor Osvaldo Poli proporrà l’incontro “Vorrei essere un buon genitore”, dedicato agli errori educativi, al carattere dei figli e al senso di colpa. Domenica 6, dalle 9 alle 13, piazza della Repubblica accoglierà il Mercato della Terra, realizzato con Slow Food Verona Ovest.

Sempre il 6 dicembre, alle 17.30, all’Auditorium Mirella Urbani di Caselle andrà in scena “Hans il brutto anatroccolo”, della Compagnia Fior di Teatro, a cura della Scuola di Musica e Teatro A. Salieri. Il biglietto costa 5 euro; l’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e per le persone con disabilità con un accompagnatore. La mattina dell’8 dicembre, alle 10, il Corpo Bandistico porterà invece gli auguri agli ospiti e agli operatori della casa di riposo G. Campostrini con un piccolo concerto.

Venerdì 11 dicembre, alle 16, il Circolo Noi di Sommacampagna ospiterà “Aspettando Santa Lucia”. Alle 20.30, nella Nuova Sala Civica, il professor Marino Rama sarà protagonista dell’incontro “Pinocchio non è un burattino. L’avventura della vita”, organizzato dalla Biblioteca e dall’Università del Tempo Libero, a ingresso gratuito. Due giorni dopo, domenica 13 alle 17.30, la Sala Affreschi del Municipio accoglierà la sesta edizione dello “Special Christmas Event”: un concerto per duo pianistico a quattro mani a cura di SferMusic, con ingresso a 10 euro e gratuità fino ai 10 anni.

Non perderti questa rubrica del Baco

Per i bambini e le bambine della scuola primaria il Servizio Educativo comunale organizza tre laboratori natalizi gratuiti, con iscrizione obbligatoria. Si terranno il 14 dicembre al Centro Lettura di Custoza, il 16 alla Biblioteca di Caselle e il 18 alla Biblioteca di Sommacampagna, sempre dalle 16.15 alle 17.45. Il 16 dicembre, alle 20.45, la Sala Affreschi ospiterà anche “Cinema Story”, concerto del Movie Trio nell’ambito del Festival Musicale Internazionale del Veneto, a cura del Comune e a ingresso gratuito.

Il 18 dicembre, dalle 15 alle 18, la Cooperativa Sociale I Piosi proporrà “Brindiamo insieme allo Scrigno”, con apertura del negozio, mercatino natalizio, musica e un momento conviviale. Il 19 dicembre, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Sommacampagna si terrà il Concerto Natalizio delle tre corali parrocchiali, a ingresso gratuito.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO La morte come maestra di vita: i cinque rimpianti che ci insegnano ciò che conta davvero di Paola Cailotto

Domenica 20 dicembre il programma si sposterà soprattutto all’aperto. Per la Camminata dei Babbi Natale, promossa dal Gruppo Marciatori Agriform, le iscrizioni sul posto apriranno alle 8.30 e la partenza sarà alle 9.45. In piazza della Repubblica, dalle 9 alle 13, tornerà il Mercato della Terra; dalle 11 alle 14 sarà la volta di “Vivi la Magia del Natale”, organizzato dal Comune con le associazioni del territorio e il Ludobus, con attività rivolte in particolare a bambini e famiglie. Alle 16, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto natalizio del Corpo Bandistico di Sommacampagna.

Nella stessa giornata, a Caselle, l’Auditorium Mirella Urbani ospiterà dalle 12.30 alle 17.30 il tradizionale Pranzo di Natale per gli over 70, organizzato dal Gruppo Carità. È uno degli appuntamenti con cui il calendario affianca agli spettacoli e alle attività per i più piccoli occasioni d’incontro dedicate agli anziani.

La sera del 24 dicembre, alle 23.30, gli auguri si scambieranno nei tre paesi: al Circolo Noi La Quercia di Sommacampagna, nel piazzale della chiesa di Caselle e in piazza XXIV Maggio a Custoza. Il programma indica il coinvolgimento di Avis, Circolo La Fonte e Associazione Alpini. Il 27 dicembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sommacampagna, Laura Gambarin proporrà “Francesco, chino sulla culla del mondo”, un viaggio teatrale accanto a San Francesco d’Assisi, di cui è autrice e interprete, con la partecipazione dei cori Gardart e Anima Vocis.

Gli ultimi due appuntamenti saranno a Caselle, all’Auditorium Mirella Urbani. Il 5 gennaio 2027, alle 18, è prevista la Festa dell’Epifania con l’arrivo dei Magi, organizzata da IDAS Caselle, parrocchia, Comitato Sagra San Luigi e Bike Team Caselle. Il 6 gennaio 2027, alle 16, il Concerto dell’Epifania del Corpo Bandistico di Sommacampagna chiuderà il calendario delle feste. A gennaio e febbraio 2027 tornerà poi la Rassegna del Broccoletto di Custoza.

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →