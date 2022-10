Sommacampagna: Al via il nuovo anno accademico dell’Università del tempo libero

Prende il via a Sommacampagna l’anno accademico 2022-2023 dell’Università del tempo libero. Possono iscriversi maggiorenni e minorenni (per tutti i minori l’iscrizione dovrà essere compilata e sottoscritta da un genitore), residenti e non a Sommacampagna. I residenti hanno la precedenza per le iscrizioni pervenute fino al 15 ottobre.

I corsi proposti sono tanti e molto differenziati: dall’uso del computer alla lingua inglese, da economia e finanza a dizione e public speaking, da fotografia a storia, da archeologia a teologia e Bibbia, da biblioterapia a pittura, da creatività scultorea a lavoro a maglia. E molto altro. Clicca qui per scaricare il vademecum completo del nuovo anno accademico, con tutti i corsi e tutte le indicazioni.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Sommacampagna al numero 0458971357 o inviando una mail a utl@comune.sommacampagna.vr.it.

Ci si può iscrivere online sulla home page del sito del Comune di Sommacampagna oppure presso l’ufficio cultura a Sommacampagna (telefono 045 8971357): martedì, mercoledì e venerdì mattina. Le iscrizioni sono aperte per tutti i corsi fino a domenica 30 ottobre, mentre per i corsi che partono nel 2023 le iscrizioni si aprono domenica primo gennaio e si chiudono mercoledì 11 gennaio 2023.

Per iscriversi si deve versare la quota associativa di 10 euro, dove dovuta, (per più corsi si paga una sola volta) insieme alla quota di partecipazione, consegnando modulo iscrizione e ricevuta pagamento in Ufficio Cultura o alla biblioteca.

I giovani dai 14 ai 30 anni possessori della G-CARD del Circuito www.giovanivr.it non pagano la quota associativa di 10 euro.