Sommacampagna: Al via i lavori per la riqualificazione di piazza della Repubblica

Partiti i lavori per rinnovare il maquillage di una vecchia signora: la piazza principale di Sommacampagna posta fronte il palazzo municipale e che incastona l’edificio anni ’50 delle vecchie scuole del paese, che oggi ospita uffici comunali e vari servizi.

Piazza della Repubblica è considerata Bene Culturale meritevole di tutela e quindi soggetta a Vincolo Monumentale. Nei primi del ‘900 era utilizzata quale luogo di svolgimento dell’antica fiera, oggi è parte del luogo dove si svolge il mercato settimanale.

L’intervento in corso lascerà immutato l’aspetto di parco della piazza con i grandi alberi ad alto fusto e la sua posizione sopraelevata rispetto alle strade che la lambiscono, salvaguardando l’antica fontana al centro. La piazza, con forma a campana, sarà migliorata nei materiali delle parti calpestabili, con l’innesto di parti a verde, e conterrà nuovi arredi urbani per offrire ai cittadini, soprattutto giovani e anziani, un luogo di ritrovo e socializzazione per tutte le stagioni. Le tipologie di materiali sono state scelte per attenuare il calore estivo.

Saranno costruite rampe per favorire l’ingresso delle persone con disabilità motoria, che sostituiranno le attuali rampe in struttura metallica. Nella parte che risulterà con un più alto dislivello sarà posta, per sicurezza, una recinzione in ferro che ricorderà nelle forme le inferriate presenti nello scalone principale del Palazzo municipale. I lavori dureranno 185 giorni e per questo intervento migliorativo sono già stati stanziati 560.000 euro.