Sommacampagna: A Caselle in arrivo l’ora delle mamme

Da ottobre 2023 a maggio 2024, tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11 a Caselle, in via Roma 118, si terranno degli incontri formativi per mamme in attesa di partorire e neomamme di bimbi di età da 0 ad 1 anno.

Il progetto, che trova il sostegno del Comune di Sommacampagna, sarà uno spazio protetto, di confronto, informativo e di supporto e si chiamerà “L’ora delle mamme”.

I temi trattati saranno molti e di grande importanza, si andrà dall’allattamento, al babywearing, al sonno, allo svezzamento, allo sviluppo del bambino, fino ad arrivare alla genitorialità e molto altro ancora.

Gli incontri saranno tenuti dalla dottoressa Valentina Cucchierato, nata come educatrice di asilo nido, dove ha lavorato per 14 anni, per poi intraprendere la libera professione e formarsi in Doula, referente babybrains, facilitatrice mindfulness, educatrice e consulente del sonno.

Come ci ha raccontato la dottoressa Cucchierato: ”La maternità è un viaggio impegnativo, meglio farlo insieme. Da quando sono diventata mamma, nel 2018, ho capito quanto le mamme avessero bisogno di essere sostenute, accompagnate, non lasciate mai sole, per questo motivo ho deciso di unire tutte le mie competenze per accompagnare le famiglie nella propria esperienza e crescita, nel rispetto dei bisogni di grandi e piccini“.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile mandare un messaggio whatsapp al numero di telefono 3470443728 o visitare la pagina Instagram valentina_educatricedoula.