Sommacampagna, 37° concorso di disegno madonnaro per bambini e ragazzi durante l’Antica Fiera

L’Antica Fiera di Sommacampagna ha luogo, tradizionalmente, l’ultimo fine settimana di agosto. Quest’anno l’inaugurazione è prevista nella serata di venerdì 26 agosto e, oltre ai tradizionali stands enogastronomici, al lunapark, ai numerosi spettacoli, l’amministrazione comunale propone, lunedì 29 agosto dalle ore 16, il 37° concorso di disegno madonnaro riservato a bambine e bambini, ragazzi e ragazze dalla scuola dell’infanzia alla scuola media.

L’evento si terrà in via Ospedaletto e la partecipazione è gratuita ma con iscrizione online già aperta effettuabile CLICCANDO QUI.

Si tratta di un’occasione per i più giovani per mettere alla prova le proprie attitudini artistiche, cogliere l’importanza di luce, ombre, tratto e composizione ma anche riscoprire il piacere di stare in compagnia e di entrare in relazione con il pubblico di curiosi osservatori.

Un’iniziativa con un messaggio importante, per tutti, grandi e piccoli: la bellezza valorizza ciò che la circonda senza stravolgere il contesto in cui si inserisce, al pari dei disegni madonnari che, realizzati in gesso, restano visibili per qualche giorno, è poi scompaiono cancellati dal passaggio delle persone o da un – improbabile in questa torrida estate – acquazzone estivo.